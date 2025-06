Tennis Borussia Berlin klärt Trainerfrage

Die Oberliga-Saison 2024/25 ist vorüber, die neue Spielzeit wird fleißig geplant. Tennis Borussia hat das Trainerteam vorgestellt, das die Mannschaft ambitioniert nach vorn führen soll.

Angeleitet werden die Lila-Weißen von Umberto Sacchi. Der Italiener ist seit 2022 im Verein, trainierte zunächst die zweite Mannschaft in der Landes- und Bezirksliga. 2024 rückte er in die erste Mannschaft auf, fungierte als Interims- und später als Co-Trainer. Im April diesen Jahres übernahm Sacchi erneut interimistisch, nachdem sich TeBe von Benjamin Eta trennte. Nun führt er das Team als Cheftrainer in die neue Saison.