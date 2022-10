Tengern ist erster Kreispokalsieger in Westfalen Im Fußball-Kreis Lübbecke ist man von der schnellen Sorte.

Am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, fand bereits das Finale im Lübbecker "Barre Kreispokal" statt. Favorit TuS Tengern behielt vor 400 Zuschauern im Elfmeterschießen bei Bezirksligist TuS Dielingen knapp die Oberhand.

Dielingen hatte sich dank einer glücklichen Auslosung ausschließlich gegen Kreisligisten in das Finale gespielt. Tengern dagegen war im Viertelfinale Außenseiter gegen den Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp gewesen, gewann aber dank eines Last-Minute-Treffers von Semih Yilmaz mit 2:1.

Im leidenschaftlich und auf Augenhöhe geführten Finale stand es nach einer Stunde noch 0:0. Florent Berisha brachte den Favoriten mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Zunächst stand der Stürmer nach einer Flanke goldrichtig und netzte ein (67.), acht Minuten später zeigte der beim SV Rödinghausen ausgebildete 19-Jährige seine technische Stärke, tanzte mehrere Gegenspieler auf engstem Raum aus und traf zur vermeintlichen Vorentscheidung.

Doch Dielingen gab nicht auf, Vitalij Loginov köpfte nach einer Ecke ein (84.) und in der zweiten Minute der Nachspielzeit staubte Joker Tristan Groß einen Freistoßpfostentreffer von Loginov ab, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste.

Direkt zu Beginn scheiterte Dielingens Marcel Philippi an Keeper Daniel Gebert. Doch wenig später machte es Tengerns Arian Berisha nicht besser, Torwart Mustafa Gören brachte sein Team zurück ins Spiel. Es ging somit auch im Elferschießen in die Verlängerung. Dielingen legte vor, Tengern musste nachziehen. 6:5, 6:6, 7:6, 7:7 und dann war es ausgerechnet der gut aufgelegte Dielinger Loginov, der das Leder an die Latte knallte. Vitali Tichomirov verwandelte daraufhin zum 8:7-Sieg für den TuS Tengern.