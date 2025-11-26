Mittwochvormittag im Weidener Sparda Bank-Stadion: Der Rasen ist leicht schneebedeckt, der Boden gefroren. – Foto: Hügel

»Tendenz klar negativ«: Wer kann am Wochenende noch spielen? Unter anderem in Gebenbach, Ammerthal, Tegernheim und Lam zeichnet sich eine Absage ab

Der Wintereinbruch hat den Spielplan am zurückliegenden Wochenende kräftig durcheinander gewirbelt. In der Oberpfalz ging fast nichts mehr. Neben den Schneefällen machten vor allem die niedrigen Temperaturen Probleme. Sie sorgten für vereiste und gefrorene Plätze, was ein Fußballspielen vielerorts unmöglich machte. Zum Teil gab erst das Schiedsrichtergespann vor Ort rotes Licht. Von den Oberpfälzer Bayernligisten waren einzig der SSV Jahn Regensburg II und die DJK Gebenbach im Einsatz. In der Landesliga Mitte konnten immerhin sechs Spiele stattfinden. Für das kommende Wochenende ist in den Verbandsligen der letzte Regelspieltag des Jahres angesetzt. Doch wo kann am Ende noch gespielt werden?

In der Regionalliga Bayern packt die DJK Vilzing zum Jahresabschluss die Koffer. Am Samstag geht es nach Ansbach. Die Aussichten, dass gespielt werden kann, könnten schlechtere sein. Allerdings sind im mittelfränkischen Raum für Freitag Regenfälle vorhergesagt. „Wir wollen unbedingt spielen und unser Platzwart gibt alles“, schreiben die Ansbacher auf ihrer Facebookseite. Mitreisende Vilzing-Fans dürfen sich übrigens über einen freien Eintritt freuen. Aufgrund von Umbaumaßnahmen im Xaver-Bertsch-Sportpark macht die SpVgg den Eintritt für alle kostenlos.



Heimrecht genießen am Samstagnachmittag die Nord-Bayernligisten SpVgg SV Weiden, SV Fortuna Regensburg, ASV Cham und DJK Gebenbach. Im Weidener Sparda Bank-Stadion ist der Boden aktuell gefroren. Ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz ist keine Option bei den Wasserwerklern. „Die Plätze sind vermietet, logistisch mit Eintritt und Verkauf ist das nicht möglich“, erklärt Sportdirektor Rüdiger Hügel. Sollte die Stadt Weiden den Platz im Stadion sperren, wäre eine Austragung so oder so nicht möglich.



Fortuna Regensburg hingegen weicht auf den Kunstrasen am Brandlberg aus. Der Platz präsentiert sich am Mittwoch in einem spielbaren Zustand (siehe Bild unten). Aus dem Lager des ASV Cham heißt es derweil: „Entweder auf Naturrasen oder gar nicht ist geplant. Selbst am Kunstrasen konnten wir gestern nur unter schlechten Bedingungen trainieren.“ In Gebenbach geht die Tendenz klar Richtung Absage. „Die Tendenz ist ganz klar negativ. Wir würden gerne spielen, natürlich, aber momentan ist das einfach nicht möglich“, sagt der sportliche Leiter Erdal Izmire.







Auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg wollen am Wochenende der SV Fortuna Regensburg und der FC Kosova Regensburg spielen. Unser Bild zeigt die Lage am Mittwochvormittag. – Foto: privat



In der Landesliga Mitte stünde der 22. Spieltag an – und für den FC Tegernheim, den TSV Abbach, den SV Etzenricht, die SpVgg Lam und den FC Kosova Regensburg ein Heimspiel. Während Abbach und der FC Kosova (am Brandlberg) einen Kunstrasenspielfeld zur Verfügung steht, zeichnet sich in Tegernheim, Etzenricht und Lam eine Absage ab. „Eine Austragung ist sehr unwahrscheinlich. Die Plätze sind gefroren und aktuell nicht bespielbar“, informiert etwa Tegernheims Coach Thomas Schneider. Ähnlich zeichnet sich das Bild im Oberen Bayerwald, wo sogar noch mehr Schnee liegt. „Die Verhältnisse sind aktuell schwierig und die Wetterprognosen sehen auch nicht gut aus. Eine Platzbesichtigung muss aber erst zu gegebener Zeit nochmal erfolgen. Eine finale Entscheidung wird erst am Freitag getroffen werden können“, gibt Lam-Trainer Lorenz Kowalski zu Protokoll.



Bei der DJK Ammerthal, Tabellenführer der Landesliga Nordost, wäre für Samstag noch ein Heimspiel gegen Quelle Fürth vorgesehen. „Es geht klar in Richtung Absage. Unter der Schneedecke ist der Platz knüppelhart gefroren“, berichtet Abteilungsleiter Reinhold Badura und schickt ein Foto von der aktuellen Schneehöhe auf dem Ammerthaler Fußballplatz mit. Knapp zehn Zentimeter beträgt diese am Mittwochmittag. „Schade, dass das Wetter nicht mehr mitspielt. Wir hätten sehr gern gespielt bei unserem aktuellem Lauf“, so Badura. Eine finale Entscheidung werde Freitag-Mittag fallen.







Auf dem Sportplatz der DJK Ammerthal liegen knapp zehn Zentimeter Schnee. Die Austragung des Landesligaspiels am Samstag gegen Quelle Fürth scheint aktuell nicht möglich. – Foto: Badura





Eine Generalabsage von Seiten des Bayerischen Fußball-Verbands gibt es auch heuer nicht. Das Credo: wo gespielt werden kann, soll auch gespielt werden. Aktuell ist es aber kaum vorstellbar, dass auf Naturrasen der Ball rollen kann am Wochenende. Es droht eine Flut an Absagen. Am darauffolgende Wochenende 6./7. Dezember sind nochmal einige Nachholspiele angesetzt. Fußball am Nikolaustag? Schwer vorstellbar…