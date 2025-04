Tendenz geht zu friedlicherem Fußball

Rheinhessen. Die Kapitänsregel – gutes Werkzeug für Schiris, aber kein Allheilmittel gegen Gewalt im Amateurfußball. Da sind sich Schiedsrichter aus Rheinhessen einig. Und so realistisch ist auch Lukas Sudowe. „Wenn sich zwei Mannschaften an die Gurgel gehen, dann bringt auch eine Kapitänsregelung nichts mehr“, sagt der Unparteiische, der seit 13 Jahren als Schiedsrichter des TSV Ebersheim pfeift. Doch gerade seit dem vergangenen Sommer erkennt Lukas Sudowe eine Veränderung auf den Fußballplätzen der Region. Für ihn entwickelt sich in Rheinhessen gerade viel in die richtige Richtung.