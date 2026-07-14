Tempoverstärkung für die Außenbahnen: Emmanuel Appiah zum VfB Lübeck

Der VfB Lübeck präsentiert mit Emmanuel Appiah einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison, der als Testspieler – wie auch der gestern verpflichtete Denis Hasan Yilmaz – in den Vorbereitungsspielen überzeugte. Der 22-jährige Flügelspieler, der zuletzt bei Altona 93 unter Vertrag stand, verstärkt künftig die grün-weißen Außenbahnen an der Lohmühle.

Emmanuel Appiah bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. Der gebürtige Hamburger durchlief nahezu alle Nachwuchsmannschaften des Hamburger SV bis hin zur U19. In dieser Zeit konnte er sich bereits auf hohem Niveau beweisen und erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Nach seiner Zeit bei den Junioren zog es den 1,81 Meter großen Kicker zur zweiten Mannschaft der Hamburger sowie zum Hamburger Oberligisten Altona 93, wo er seine Qualitäten in der Regionalliga Nord und im Hamburger Fußball unter Beweis stellte.

Der Linksfuß zeichnet sich besonders durch seine Dynamik, sein hohes Tempo und seine Flexibilität aus. Er ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und gilt als spielstarker Akteur, der besonders in offensiven Eins-gegen-eins-Situationen für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen sorgen soll.

Romain Brégerie, der zusammen mit Hanno Behrens ab dieser Saison den Vorstand Sport führt und den Transfer maßgeblich mit vorantrieb, sieht in dem jungen Angreifer eine wichtige Verstärkung für das Lübecker Offensivsystem: „Emmanuel bringt viel von den Eigenschaften mit, die wir für unser Offensivspiel suchen. Er ist schnell, mutig im Eins-gegen-eins und arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv.“ Zudem betont Brégerie das Entwicklungspotenzial des Neuzugangs: „Seine Regionalliga-Erfahrung in jungen Jahren ist ein wichtiger Baustein und wir sind überzeugt, dass noch deutlich mehr Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns darauf, ihn in seiner Entwicklung zu begleiten.“

„Große Tradition und besondere Atmosphäre“

Für Appiah ist der Wechsel zum VfB Lübeck ein ein willkommener Schritt in seiner jungen Laufbahn. „Der VfB Lübeck ist ein Verein mit großer Tradition und einer besonderen Atmosphäre“, schwärmt der Offensivakteur über seinen neuen Arbeitgeber. Die Überzeugungsarbeit der sportlichen Leitung habe ihm die Entscheidung leicht gemacht: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir gezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt.“

Mit dem Ziel vor Augen, die gesteckten Erwartungen zu erfüllen und die Lübecker Offensive variabler zu gestalten, blickt Appiah nun erwartungsvoll auf den Saisonstart: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen und freue mich darauf, bald vor den Fans auf der Lohmühle aufzulaufen.“