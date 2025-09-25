Ergebniskrise besiegt: Die SpVgg Unterhaching gewann gegen Aschaffenburg. – Foto: Michael Buchholz

"Tempo zu langsam": SpVgg Unterhaching zittert sich zu Heimsieg Hauptsache "drei Punkte" Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Haching Aschaffenb.

Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zeigt gegen Viktoria Aschaffenburg allerlei Schwächen, gewinnt das Heimspiel aber 2:1.

Unterhaching – Es ist geschafft: Die SpVgg Unterhaching hat nach zuletzt drei erfolglosen Spielen in Serie wieder einen Sieg eingefahren. Beim 2:1 (2:0) gegen den SV Viktoria Aschaffenburg legte der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern allerdings nur phasenweise einen guten Auftritt hin. Am Ende mussten die Hachinger gegen den Tabellenvorletzten aus Unterfranken sogar noch um den Heimsieg vor 1525 Zuschauern zittern. „Drei Punkte“, lautete das nüchterne Fazit von Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis. In der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender zunächst ihr positives Gesicht aus den erfolgreichen ersten Wochen dieser Saison. Der Ball lief in den eigenen Reihen rund, und in den Zweikämpfen waren die Hachinger präsent. Folgerichtig fiel der erste Treffer, den Skarlatidis mit einem verwandelten Foulelfmeter besorgte (15.). In Folge blieb die Heimelf dran und setzte den über weite Strecken des Spiels harmlosen Gegner unter Druck. Nach erfolglosen Anläufen war dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Talent Marc Zimmermann erfolgreich. Nach einer Ecke von Skarlatidis erzielte der 20-jährige Sommerneuzugang aus dem Strafraumgewühl heraus das 2:0 mit einem Flachschuss in die kurze Ecke (45.+1).

Felix Magath auf der Tribüne Wer dachte, dass die Hachinger in der zweiten Hälfte zum großen Siegeszug ansetzen würden, sah sich getäuscht. Im zweiten Durchgang schlichen sich bei den Hausherren zahlreiche Unkonzentriertheiten ein. Und vor dem Tor vergab der erstmals von Beginn an spielende Angreifer Moritz Müller zwei gute Chancen, ebenso einmal Wesley Krattenmacher. Bei einigen Angriffen wurden Bälle zu leichtfertig hergeschenkt, und technische Ungereimtheiten ermöglichten den Gästen immer wieder Möglichkeiten zum Ausgleich.