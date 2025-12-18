Tempo und Spannung: ArcelorMittal-Cup in Eisenhüttenstadt

Wenn am Samstag, 20. Dezember 2025, in der Inselhalle der Ball rollt, steht Eisenhüttenstadt ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Der ArcelorMittal-Cup des FC Eisenhüttenstadt bringt ein stark besetztes Teilnehmerfeld zusammen, das von der Brandenburgliga bis zur Landesklasse reicht. Kurze Spielzeiten, ein kompakter Modus und namhafte Vereine aus Brandenburg versprechen einen intensiven Turnierabend.

Der ArcelorMittal-Cup hat sich als fester Bestandteil des regionalen Hallenkalenders etabliert. Die Inselhalle bietet dafür den passenden Rahmen: eng, laut und nah am Geschehen. Acht Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen sorgen für sportliche Vielfalt und einen Vergleich über Ligagrenzen hinweg. Die Spielzeit von zehn Minuten zwingt zu sofortiger Präsenz und belohnt Mannschaften, die Hallenfußball mit Klarheit und Tempo interpretieren.

Ein Teilnehmerfeld mit sportlicher Tiefe

Das Turnier ist sehr gut besetzt. Mit dem FC Eisenhüttenstadt steht der Gastgeber im Mittelpunkt, flankiert von weiteren ambitionierten Teams. Der Breesener SV Guben Nord, der FV Preussen Eberswalde und der FC Strausberg bilden gemeinsam mit dem Gastgeber die Gruppe A. In Gruppe B treffen der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der FSV Union Fürstenwalde, die BSG Stahl Brandenburg und der 1. FC Frankfurt aufeinander.

Gruppe A: Gastgeber und Herausforderer

In der Gruppe A eröffnet der FC Eisenhüttenstadt das Turnier um 18.30 Uhr gegen den FC Strausberg. Es folgen Begegnungen gegen den FV Preussen Eberswalde und den Breesener SV Guben Nord. Der Modus jeder gegen jeden sorgt dafür, dass jedes Spiel unmittelbare Bedeutung besitzt.

Gruppe B: Tradition und Rivalität

Die Gruppe B vereint mehrere klangvolle Namen des Brandenburger Fußballs. Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt trifft auf den FSV Union Fürstenwalde, die BSG Stahl Brandenburg und den 1. FC Frankfurt. Diese Konstellation verspricht intensive Duelle, in denen Hallenroutine und taktische Disziplin gefragt sind. Die Spiele dieser Gruppe ziehen sich bis in den späten Abend und dürften maßgeblich bestimmen, wie sich der weitere Turnierverlauf gestaltet.

Ein klarer Modus mit schnellem Übergang in die K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenspiele qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale. Ab 21.26 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers. Außerdem werden Platzierungsspiele um Rang sieben, fünf und drei ausgetragen. Dieser klare Ablauf hält die Spannung hoch und sorgt dafür, dass alle Mannschaften bis zum Ende gefordert sind.

Der Finalabend als Höhepunkt

Das Finale ist für 22.36 Uhr angesetzt. Zu diesem Zeitpunkt haben die Teams bereits mehrere intensive Spiele in den Beinen. Wer hier um den Turniersieg spielt, muss nicht nur spielerische Qualität gezeigt haben, sondern auch mit der Belastung und der Atmosphäre umgehen können. Die Inselhalle wird dann zum emotionalen Mittelpunkt eines langen Hallenabends.

Hallenfußball als Jahresabschluss

Der ArcelorMittal-Cup bietet mehr als nur sportlichen Wettbewerb. Er ist ein Treffpunkt für Vereine, Spieler und Zuschauer aus der Region, ein Vergleich über Ligagrenzen hinweg.