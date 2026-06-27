Tempo-Transfer perfekt: VfL schnappt sich Werder-Talent Der VfL Osnabrück verstärkt seine Offensive mit einem der interessantesten Nachwuchsspieler aus Norddeutschland von red · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

Der VfL Osnabrück hat den nächsten Baustein für die Zweitliga-Saison verpflichtet. Mit Leon Opitz kommt ein 21-jähriger Offensivspieler auf Leihbasis von Werder Bremen an die Bremer Brücke. Die Verantwortlichen hatten den vielseitig einsetzbaren Angreifer bereits seit längerer Zeit im Blick und konnten den Transfer nun rechtzeitig zum Trainingsauftakt realisieren.

Opitz kann auf beiden Außenbahnen sowie im offensiven Zentrum eingesetzt werden. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und seiner Flexibilität soll er die Offensivoptionen von Cheftrainer Timo Schultz erweitern. Der gebürtige Bad Oldesloer begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Eichede und VfB Lübeck, bevor er 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV wechselte. Dort spielte er unter anderem gemeinsam mit VfL-Neuzugang Lukas Bornschein. Vier Jahre später zog es ihn in die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen.

Bereits früh machte Opitz auf sich aufmerksam. Nach starken Leistungen in den Nachwuchsteams rückte er 2023 erstmals in den Bundesliga-Kader der Bremer auf und feierte am ersten Spieltag der Saison gegen den FC Bayern München sein Debüt im Oberhaus. Insgesamt absolvierte er drei Bundesligapartien für Werder. Überzeugende Zahlen in der Regionalliga Seinen sportlichen Durchbruch schaffte der Offensivspieler allerdings in der Regionalliga Nord. Für die zweite Mannschaft von Werder Bremen gelangen ihm in einer Saison starke 16 Tore und zwölf Vorlagen in lediglich 26 Einsätzen. Anschließend folgte der nächste Entwicklungsschritt mit einer Leihe zum Karlsruher SC, für den er in der vergangenen Zweitliga-Saison 13 Einsätze absolvierte.