Tempo-Transfer perfekt: VfL schnappt sich Werder-Talent

Der VfL Osnabrück hat den nächsten Baustein für die Zweitliga-Saison verpflichtet. Mit Leon Opitz kommt ein 21-jähriger Offensivspieler auf Leihbasis von Werder Bremen an die Bremer Brücke. Die Verantwortlichen hatten den vielseitig einsetzbaren Angreifer bereits seit längerer Zeit im Blick und konnten den Transfer nun rechtzeitig zum Trainingsauftakt realisieren.
Opitz kann auf beiden Außenbahnen sowie im offensiven Zentrum eingesetzt werden. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und seiner Flexibilität soll er die Offensivoptionen von Cheftrainer Timo Schultz erweitern.
Der gebürtige Bad Oldesloer begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Eichede und VfB Lübeck, bevor er 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV wechselte. Dort spielte er unter anderem gemeinsam mit VfL-Neuzugang Lukas Bornschein. Vier Jahre später zog es ihn in die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen.
Bereits früh machte Opitz auf sich aufmerksam. Nach starken Leistungen in den Nachwuchsteams rückte er 2023 erstmals in den Bundesliga-Kader der Bremer auf und feierte am ersten Spieltag der Saison gegen den FC Bayern München sein Debüt im Oberhaus. Insgesamt absolvierte er drei Bundesligapartien für Werder.
Seinen sportlichen Durchbruch schaffte der Offensivspieler allerdings in der Regionalliga Nord. Für die zweite Mannschaft von Werder Bremen gelangen ihm in einer Saison starke 16 Tore und zwölf Vorlagen in lediglich 26 Einsätzen. Anschließend folgte der nächste Entwicklungsschritt mit einer Leihe zum Karlsruher SC, für den er in der vergangenen Zweitliga-Saison 13 Einsätze absolvierte.
Auch auf internationaler Ebene sammelte Opitz bereits Erfahrungen. Für die deutschen U18- und U19-Nationalmannschaften bestritt er insgesamt sieben Länderspiele und erzielte dabei zwei Treffer.
Daniel Latkowski, Technischer Direktor des VfL, bezeichnet Opitz als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Besonders seine Geschwindigkeit, sein Torinstinkt sowie seine Vielseitigkeit hätten den Offensivspieler zu einem Wunschkandidaten gemacht. Bereits im vergangenen Sommer habe man sich intensiv mit ihm beschäftigt.
Auch Joe Enochs sieht den Neuzugang als wichtigen Baustein für die Zweitliga-Saison. Der VfL habe das Ziel verfolgt, das Tempo im Offensivspiel weiter zu erhöhen – genau dieses Profil erfülle Opitz.
Der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine Zeit in Osnabrück. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihm einen klaren sportlichen Plan vermittelt, der ihn von einem Wechsel überzeugt habe. Nun wolle er seinen Teil dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte des Aufsteigers fortzuschreiben.
Mit Leon Opitz wächst der Kader des VfL weiter. Nach Jonathan Wensing, Joel Abu Hanna, Lukas Bornschein, Luca Raimund und Leonhard Münst ist der Bremer Leihspieler bereits der sechste Neuzugang für die kommende Zweitliga-Spielzeit. Bereits zum Trainingsauftakt am Samstag wird Opitz erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz stehen und künftig das Trikot mit der Rückennummer 19 tragen.