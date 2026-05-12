Tempo, Stabilität und Identifikation

Der SSV Sand setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit zwei weiteren Zusagen fort. Waly Ahmad Saddiqi und Paul Seidler bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Damit bindet der Verein zwei Spieler, die auf unterschiedliche Weise für den eingeschlagenen Weg stehen: Saddiqi als dynamischer Flügelspieler mit Entwicklungspotenzial, Seidler als verlässliche Defensivkraft mit hoher Flexibilität.
Besonders bei Waly Ahmad Saddiqi hebt der SSV dessen Qualitäten im Eins-gegen-eins hervor. Der 22-Jährige habe in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein könne. Mit seiner Dynamik sei er für gegnerische Abwehrreihen nur schwer zu verteidigen. Saddiqi bringt Tempo, Unberechenbarkeit und Offensivdrang mit – Eigenschaften, die im modernen Fußball auch auf Amateurebene zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Bemerkenswert ist dabei auch die emotionale Komponente. Obwohl Saddiqi inzwischen nicht mehr in Sand lebt, betont der Verein seine unveränderte Verbundenheit: Sein Herz schlage weiter blau-weiß. Der SSV beschreibt ihn als jungen, hungrigen Spieler, der in seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende angekommen sei. Auf dem Platz gelegentlich ein „Heißsporn“, daneben aber fröhlich, hilfsbereit und fest im Mannschafts- und Vereinsleben verankert.
Auch die Zusage von Paul Seidler besitzt für Sand erheblichen Wert. Der Defensivspieler wird als flexibel, zweikampfstark und kopfballstark beschrieben. In der Viererkette ist Seidler nahezu überall einsetzbar und gibt dem Trainerteam damit wichtige taktische Möglichkeiten. Gerade diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem Spieler, der für Stabilität und Verlässlichkeit steht.
Obwohl Seidler erst seit 2022 das SSV-Trikot trägt, gilt er im Verein längst als angekommen. Der Klub formuliert es deutlich: Es fühle sich an, als wäre er „ein echter Sander“. Damit steht auch diese Personalie nicht nur für sportliche Qualität, sondern für Identifikation mit dem gemeinsamen Weg. Spieler wie Seidler verkörperten Zusammenhalt, Leidenschaft und Verlässlichkeit – Werte, auf die der SSV seine weitere Entwicklung stützen will.
Mit den Verlängerungen von Saddiqi und Seidler setzt Sand die Linie der vergangenen Wochen konsequent fort. Der Verein hält nicht nur Leistungsträger, sondern auch unterschiedliche Spielertypen zusammen: Offensivtempo und defensive Stabilität, junge Entwicklung und mannschaftliche Reife, individuelle Qualität und Identifikation mit Blau-Weiß. Für den SSV Sand sind es zwei weitere Bausteine auf dem Weg, die kommende Saison mit einem gefestigten Gerüst anzugehen.