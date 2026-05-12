Tempo, Stabilität und Identifikation Saddiqi und Seidler bleiben beim SSV Sand von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit zwei weiteren Zusagen fort. Waly Ahmad Saddiqi und Paul Seidler bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Damit bindet der Verein zwei Spieler, die auf unterschiedliche Weise für den eingeschlagenen Weg stehen: Saddiqi als dynamischer Flügelspieler mit Entwicklungspotenzial, Seidler als verlässliche Defensivkraft mit hoher Flexibilität.

Besonders bei Waly Ahmad Saddiqi hebt der SSV dessen Qualitäten im Eins-gegen-eins hervor. Der 22-Jährige habe in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein könne. Mit seiner Dynamik sei er für gegnerische Abwehrreihen nur schwer zu verteidigen. Saddiqi bringt Tempo, Unberechenbarkeit und Offensivdrang mit – Eigenschaften, die im modernen Fußball auch auf Amateurebene zunehmend an Bedeutung gewinnen. Bemerkenswert ist dabei auch die emotionale Komponente. Obwohl Saddiqi inzwischen nicht mehr in Sand lebt, betont der Verein seine unveränderte Verbundenheit: Sein Herz schlage weiter blau-weiß. Der SSV beschreibt ihn als jungen, hungrigen Spieler, der in seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende angekommen sei. Auf dem Platz gelegentlich ein „Heißsporn“, daneben aber fröhlich, hilfsbereit und fest im Mannschafts- und Vereinsleben verankert.

Auch die Zusage von Paul Seidler besitzt für Sand erheblichen Wert. Der Defensivspieler wird als flexibel, zweikampfstark und kopfballstark beschrieben. In der Viererkette ist Seidler nahezu überall einsetzbar und gibt dem Trainerteam damit wichtige taktische Möglichkeiten. Gerade diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem Spieler, der für Stabilität und Verlässlichkeit steht. Obwohl Seidler erst seit 2022 das SSV-Trikot trägt, gilt er im Verein längst als angekommen. Der Klub formuliert es deutlich: Es fühle sich an, als wäre er „ein echter Sander“. Damit steht auch diese Personalie nicht nur für sportliche Qualität, sondern für Identifikation mit dem gemeinsamen Weg. Spieler wie Seidler verkörperten Zusammenhalt, Leidenschaft und Verlässlichkeit – Werte, auf die der SSV seine weitere Entwicklung stützen will.