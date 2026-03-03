Tempo, Mut und Ehrgeiz: Ouattara will sich beim WSC FRISIA durchbeißen

wscfrisia1 - Instagram

Beim WSC FRISIA weht frischer Wind: Mit Drissa Ouattara stößt ein Offensivspieler zum Team, der Tempo, Mut und Zielstrebigkeit mitbringt – und dabei genau weiß, woran er arbeiten will.

Schon bei seiner Vorstellung machte der Neuzugang keinen Hehl aus seinen Ambitionen. „Ich will mich Schritt für Schritt durchsetzen“, betont Ouattara selbstbewusst. Seine Stärken beschreibt er klar: Schnelligkeit, Kreativität und Explosivität. Attribute, die im modernen Offensivspiel Gold wert sind. Mit seinem Antritt und seiner Dynamik soll er künftig für Unruhe in den gegnerischen Defensivreihen sorgen.

Auffällig: Der junge Offensivmann bringt nicht nur Tempo auf den Platz, sondern auch eine klare Routine in der Vorbereitung mit. Musik hilft ihm, vor Spielen den Fokus zu finden – ein kleines Detail, das viel über seine Professionalität verrät.

Dabei denkt Ouattara nicht in großen Versprechen, sondern in Entwicklungsschritten. Spielpraxis sammeln, Erfahrungen gewinnen, Tore erzielen – das sind seine erklärten Ziele. Besonders der Übergang in den Seniorenbereich sei eine Herausforderung, die er bewusst annehmen wolle. „Der Seniorenbereich fordert mich körperlich wie mental – genau daran will ich wachsen“, sagt der Angreifer.

Trainer lobt Tempo und Mentalität

Auch aus dem Trainerteam kommen positive Töne. Joan Kröher hebt insbesondere Ouattaras außergewöhnliche Dynamik hervor. „Drissa hat außergewöhnliches Tempo und starke Dynamik. Er ist mutig im Eins-gegen-eins, übernimmt Verantwortung und will sich stetig verbessern“, erklärt Kröher.

Gleichzeitig bleibt der Coach realistisch. Im Seniorenbereich werde vor allem Konstanz entscheidend sein. Woche für Woche Leistung abrufen, sich im physischen Duell behaupten, taktische Disziplin zeigen – daran werde sich der Neuzugang messen lassen müssen. Doch Kröher ist überzeugt: „Bleibt er so engagiert, hat er das Potenzial, sich langfristig durchzusetzen.“

Ein Spieler für die Zukunft

Für den WSC FRISIA bedeutet die Verpflichtung mehr als nur zusätzliche Geschwindigkeit auf dem Flügel. Sie steht für Perspektive, Entwicklung und Mut zur Jugend. Ouattara bringt die Anlagen mit – nun gilt es, sie im Ligaalltag zu bestätigen.

Die Fans dürfen gespannt sein, wie schnell der explosive Neuzugang sein Versprechen in zählbare Aktionen ummünzen kann. Motivation genug erhält er jedenfalls von den Rängen: „Die Unterstützung der Fans motiviert mich zusätzlich“, sagt Ouattara – Worte, die in Wilhelmshaven gerne gehört werden.