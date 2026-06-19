Tempo für die Offensive: Grazer AK verpflichtet Anthony Smits Der GAK 1902 verstärkt seine Offensive mit einem schnellen Angreifer aus dem niederländischen Spitzennachwuchs: Anthony Smits wird vom AZ Alkmaar fix verpflichtet und unterschreibt bei den Roten einen Vertrag bis Sommer 2028. von Grazer AK · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Der 21-jährige Niederländer kommt aus der Akademie des AZ Alkmaar und unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2028. – Foto: Grazer AK

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Smits, mit vollem Namen Anthony Kevin Smits und geboren am 21. Mai 2005, wurde im Nachwuchs des AZ Alkmaar ausgebildet, einer der besten Talenteschmieden der Niederlande. Im März 2023 gab der 1,82 Meter große Offensivspieler sein Debüt für Jong AZ in der zweiten niederländischen Spielklasse. Für die zweite Mannschaft der Alkmaarer kam er auf rund 30 Einsätze, in denen ihm 4 Tore und 2 Vorlagen gelangen.

International machte Smits in der UEFA Youth League auf sich aufmerksam. In zehn Spielen erzielte er fünf Tore, unter anderem gegen Benfica Lissabon und im Auswärtsspiel bei Real Madrid. Der Niederländer, der auch die surinamische Staatsbürgerschaft besitzt, gilt als einer der spannendsten Tempospieler seines Jahrgangs. Seine größte Stärke ist die Geschwindigkeit. Mit seinem Antritt erzeugt Smits permanent Gefahr in der Tiefe und stellt gegnerische Abwehrreihen vor Probleme. Beim GAK soll der 21-Jährige seine Entwicklung fortsetzen und sich in der ADMIRAL Bundesliga durchsetzen.