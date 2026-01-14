Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Tempo für die Flügel: Hannover 96 leiht Elias Saad aus Augsburg
26-jähriger Offensivspieler soll in der Rückrunde neue Impulse im letzten Drittel setzen
Hannover 96 hat seine Offensive kurz vor dem Rückrundenstart verstärkt. Elias Saad wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom FC Augsburg an den Maschsee. Der 26-jährige Flügelspieler bringt Bundesliga-Erfahrung mit und soll vor allem im Eins-gegen-eins neue Optionen im Angriffsspiel eröffnen.
96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht in Saad genau den Spielertypen, den der Klub gesucht hat: „Elias bringt das Profil mit, das wir gesucht haben, um unsere Möglichkeiten für unser Spiel im letzten Drittel noch einmal zu erweitern. Er hat sicherlich eine besondere Qualität im Eins-gegen-Eins-Spiel, ist ein sehr beweglicher Spieler und findet auch in engen Räumen gute Lösungen.“
Saad selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Hannover 96 spielt einen Fußball, in dem ich mich total sehe. Die Spielweise passt zu dem, was mich ausmacht. Ich möchte mich schnell zurechtfinden und mithelfen, dass wir eine richtig gute Rückrunde spielen.“
Aufstieg über St. Pauli bis in die Bundesliga
Der gebürtige Hamburger machte zunächst in der Regionalliga auf sich aufmerksam. Für Eintracht Norderstedt erzielte Saad in 38 Spielen 18 Tore, ehe er im Januar 2023 zum FC St. Pauli wechselte. Dort debütierte er in der 2. Liga und trug mit sieben Toren und zwei Vorlagen in der Saison 2023/24 maßgeblich zum Aufstieg der Kiezkicker bei.
In der Bundesliga kam Saad – zwischenzeitlich von einer Verletzung gebremst – auf 18 Einsätze für St. Pauli mit drei Toren und zwei Assists. Im Sommer folgte der Wechsel zum FC Augsburg, für den er bislang elf Pflichtspiele absolvierte.
International erfahren
Neben seiner Vereinslaufbahn bringt Saad auch internationale Erfahrung mit. Der Flügelspieler ist elfmaliger Nationalspieler Tunesiens und nahm zuletzt am Afrika-Cup teil. Im Achtelfinale schied sein Team nach Elfmeterschießen gegen Mali aus, Saad stand dabei rund 50 Minuten auf dem Platz.
Option für den Rückrundenstart
Schon beim Rückrundenauftakt am Sonntag, 18. Januar, beim 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr) könnte Saad erstmals im Trikot von Hannover 96 auflaufen. Der Leihtransfer soll der Offensive zusätzliche Dynamik verleihen – und den Niedersachsen neue Durchschlagskraft im Kampf um eine erfolgreiche Rückrunde geben.