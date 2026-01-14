Tempo für die Flügel: Hannover 96 leiht Elias Saad aus Augsburg

96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht in Saad genau den Spielertypen, den der Klub gesucht hat: „Elias bringt das Profil mit, das wir gesucht haben, um unsere Möglichkeiten für unser Spiel im letzten Drittel noch einmal zu erweitern. Er hat sicherlich eine besondere Qualität im Eins-gegen-Eins-Spiel, ist ein sehr beweglicher Spieler und findet auch in engen Räumen gute Lösungen.“ Saad selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Hannover 96 spielt einen Fußball, in dem ich mich total sehe. Die Spielweise passt zu dem, was mich ausmacht. Ich möchte mich schnell zurechtfinden und mithelfen, dass wir eine richtig gute Rückrunde spielen.“

Aufstieg über St. Pauli bis in die Bundesliga Der gebürtige Hamburger machte zunächst in der Regionalliga auf sich aufmerksam. Für Eintracht Norderstedt erzielte Saad in 38 Spielen 18 Tore, ehe er im Januar 2023 zum FC St. Pauli wechselte. Dort debütierte er in der 2. Liga und trug mit sieben Toren und zwei Vorlagen in der Saison 2023/24 maßgeblich zum Aufstieg der Kiezkicker bei. In der Bundesliga kam Saad – zwischenzeitlich von einer Verletzung gebremst – auf 18 Einsätze für St. Pauli mit drei Toren und zwei Assists. Im Sommer folgte der Wechsel zum FC Augsburg, für den er bislang elf Pflichtspiele absolvierte.