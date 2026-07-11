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Tempo bei Abschlag und Auswechslung: Die neuen Fußballregeln
Zur kommenden Saison ändert sich einiges im Amateurfußball +++ Was die neuen Regeln für Feldspieler, Torhüter, Schiedsrichter und auch die Zuschauer bedeuten
von Mario Luge · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Nach Behandlungen auf dem Feld muss ein Spieler künftig eine Minute vom Platz. – Foto: Mario Luge
Region. Es tut sich mal wieder einiges im Regelwerk der Fußballer. Bei den Klassenbesprechungen in den Kreisen des Südwestdeutschen Fußballverbandes werden den Vereinen Neuerungen nähergebracht, die nicht unerheblichen Einfluss auf den Spielverlauf haben. Welche Regeln das konkret sind, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.