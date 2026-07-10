Tempo bei Abschlag und Auswechslung: Die neuen Fußballregeln

Nach Behandlungen auf dem Feld muss ein Spieler künftig eine Minute vom Platz. © Mario Luge

Wetzlar. Es tut sich mal wieder einiges im Regelwerk der Fußballer. Bei den Klassenbesprechungen in den Kreisen auf Hessenebene werden den Vereinen Neuerungen nähergebracht, die nicht unerheblichen Einfluss auf den Spielverlauf haben. Der wichtigste Punkt: Zeitspiel lohnt nicht, weil Schiedsrichter nun praktische Instrumente haben, um entgegenzuwirken. Auch Torhüter müssen sich einmal mehr umstellen. Zuschauer freuen sich derweil auf deutlich schnellere Auswechslungen und mehr effektive Spielzeit. Diese Redaktion nimmt die wichtigsten Regeländerungen unter die Lupe.