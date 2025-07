Temin über Rückkehr zum BSV SW Rehden: „Hier entsteht etwas Gutes“

Der BSV SW Rehden begrüßt mit Serkan Temin einen Rückkehrer in den eigenen Reihen. Der 24-jährige Innenverteidiger, der auch auf der Sechs eingesetzt werden kann, schließt sich erneut dem Oberligisten an. Temin war bereits zwischen 2020 und 2022 für den BSV aktiv und bringt nun nach Stationen bei Rot-Weiß Ahlen und dem SV Lippstadt 08 wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga Westfalen mit. Insgesamt absolvierte er über 100 Pflichtspiele in diesen beiden Ligen.