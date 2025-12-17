Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Temel jagt Wieting - die treffsichersten Knipser der Bezirksligen
Die besten Angreifer der vier Bezirksligen am Mittelrhein liefern konstant ab – besonders an der Spitze geht es eng zu.
Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein. Vor allem an der Spitze geht es eng zu – mehrere Angreifer haben mit konstanten Leistungen überzeugt.
Mit dem Abschluss der Hinrunde und dem Start in die Winterpause haben sich in den vier Bezirksligen am Mittelrhein klare Tendenzen im Torjäger-Rennen gezeigt. Allen voran steht Maurice Wieting (SV Lövenich), der in 15 Spielen 20 Tore und zwei Vorlagen erzielte und sich damit an die Spitze des Rankings setzte.
Knapp dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der mit 19 Treffern und sechs Assists in 14 Einsätzen ebenfalls eine starke Hinrunde spielte. Auf den weiteren Plätzen reihen sich Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) mit 17 Toren und sieben Vorlagen, Daniel Blum (TuRa Oberdrees) mit 17 Treffern und vier Assists sowie Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der auf 14 Tore und zehn Vorlagen kommt, ein.
Auffällig: drei der fünf besten Torjäger stammen aus der Bezirksliga Staffel 3 – ein klares Zeichen für die hohe Offensivqualität dieser Liga. Mit Blick auf die Rückrunde darf gespannt sein, wer seinen Lauf nach der Winterpause fortsetzen kann.
Bezirksliga Staffel 1:
Anton Musculus (TV Hoffungsthal): 13 Tore und fünf Torvorlagen in 15 Spielen
Philipp Schmidt ( SV Frielingsdorf): 12 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
Gabriel Werner (SV Schönebach): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 11 Tore und drei Torvorlagen in 14 Spielen
Sascha Marquet (Jan Wellem): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 2:
Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis): 17 Tore und sieben Torvorlagen in 14 Spielen
Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 17 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
Göktan Maru (Hertha Rheidt): 13 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
Nils Rütten ( FC BW Friesdorf): 12 Tore und neun Torvorlagen in 12 Spielen
Boris Kivoma (1.FC Niederkassel): 11 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 3:
Maurice Wieting (SV Lövenich): 20 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
Tugay Temel (TSV Düren): 19 Tore und sechs Torvorlagen in 14 Spielen
Ilias Afkir (Hilal-Maroc): 14 Tore und zehn Torvorlagen in 12 Spielen
Luke Bungart (JSG Erft 01): 13 Tore und sieben Torvorlagen in 13 Spielen
Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 13 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Bezirksliga Staffel 4:
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 13 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 13 Tore in 14 Spielen
Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 11 Tore und zehn Torvorlagen in 14 Spielen
Ferhat Akar (FC Roetgen): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 14 Spielen
Arthur Njikam Mouliom (Rhenania Richterich): neun Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen