Temel jagt Wieting - die treffsichersten Knipser der Bezirksligen

Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein. Vor allem an der Spitze geht es eng zu – mehrere Angreifer haben mit konstanten Leistungen überzeugt.

Mit dem Abschluss der Hinrunde und dem Start in die Winterpause haben sich in den vier Bezirksligen am Mittelrhein klare Tendenzen im Torjäger-Rennen gezeigt. Allen voran steht Maurice Wieting (SV Lövenich), der in 15 Spielen 20 Tore und zwei Vorlagen erzielte und sich damit an die Spitze des Rankings setzte.

Knapp dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der mit 19 Treffern und sechs Assists in 14 Einsätzen ebenfalls eine starke Hinrunde spielte. Auf den weiteren Plätzen reihen sich Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) mit 17 Toren und sieben Vorlagen, Daniel Blum (TuRa Oberdrees) mit 17 Treffern und vier Assists sowie Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der auf 14 Tore und zehn Vorlagen kommt, ein.