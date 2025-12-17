 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Marian Stanienda, Ayhan G&uuml

Temel jagt Wieting - die treffsichersten Knipser der Bezirksligen

Die besten Angreifer der vier Bezirksligen am Mittelrhein liefern konstant ab – besonders an der Spitze geht es eng zu.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 3
BZL Mittelrhein St. 4
Oberpleis

Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Stürmer der Bezirksligen am Mittelrhein. Vor allem an der Spitze geht es eng zu – mehrere Angreifer haben mit konstanten Leistungen überzeugt.

Mit dem Abschluss der Hinrunde und dem Start in die Winterpause haben sich in den vier Bezirksligen am Mittelrhein klare Tendenzen im Torjäger-Rennen gezeigt. Allen voran steht Maurice Wieting (SV Lövenich), der in 15 Spielen 20 Tore und zwei Vorlagen erzielte und sich damit an die Spitze des Rankings setzte.

Knapp dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der mit 19 Treffern und sechs Assists in 14 Einsätzen ebenfalls eine starke Hinrunde spielte. Auf den weiteren Plätzen reihen sich Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) mit 17 Toren und sieben Vorlagen, Daniel Blum (TuRa Oberdrees) mit 17 Treffern und vier Assists sowie Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der auf 14 Tore und zehn Vorlagen kommt, ein.

Auffällig: drei der fünf besten Torjäger stammen aus der Bezirksliga Staffel 3 – ein klares Zeichen für die hohe Offensivqualität dieser Liga. Mit Blick auf die Rückrunde darf gespannt sein, wer seinen Lauf nach der Winterpause fortsetzen kann.

Bezirksliga Staffel 1:

  1. Anton Musculus (TV Hoffungsthal): 13 Tore und fünf Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Philipp Schmidt ( SV Frielingsdorf): 12 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
  3. Gabriel Werner (SV Schönebach): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
  4. Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 11 Tore und drei Torvorlagen in 14 Spielen
  5. Sascha Marquet (Jan Wellem): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen

Bezirksliga Staffel 2:

  1. Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis): 17 Tore und sieben Torvorlagen in 14 Spielen
  2. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 17 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Göktan Maru (Hertha Rheidt): 13 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
  4. Nils Rütten ( FC BW Friesdorf): 12 Tore und neun Torvorlagen in 12 Spielen
  5. Boris Kivoma (1.FC Niederkassel): 11 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen

Bezirksliga Staffel 3:

  1. Maurice Wieting (SV Lövenich): 20 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Tugay Temel (TSV Düren): 19 Tore und sechs Torvorlagen in 14 Spielen
  3. Ilias Afkir (Hilal-Maroc): 14 Tore und zehn Torvorlagen in 12 Spielen
  4. Luke Bungart (JSG Erft 01): 13 Tore und sieben Torvorlagen in 13 Spielen
  5. Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 13 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen

Bezirksliga Staffel 4:

  1. Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): 13 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
  2. Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 13 Tore in 14 Spielen
  3. Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 11 Tore und zehn Torvorlagen in 14 Spielen
  4. Ferhat Akar (FC Roetgen): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 14 Spielen
  5. Arthur Njikam Mouliom (Rhenania Richterich): neun Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
Aufrufe: 017.12.2025, 14:01 Uhr
Luca BartschAutor