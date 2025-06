Teltower FV festigt mit Elf-Tore-Gala den zweiten Rang

– Foto: Rene Hofrichter

In der Landesklasse Ost ist vor dem letzten Spieltag der Kampf um Platz zwei weiter offen. Der bereits feststehende Meister SG Großziethen ließ beim 1:1 in Zossen Punkte liegen, während der Teltower FV 1913 mit einem historischen 11:0-Erfolg gegen Müllrose ein Ausrufezeichen setzte. Dahinter bleiben SG Schulzendorf 1931 und MTV Wünsdorf 1910 mit Siegen auf Tuchfühlung. Im unteren Tabellendrittel sorgte die bereits abgestiegene SG Niederlehme 1912 mit einem 3:2-Heimsieg gegen Königs Wusterhausen für ein emotionales Ausrufezeichen.

Vor heimischem Publikum bestätigte Aufsteiger Schöneiche II seine Form. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lorenz Moritz die Gastgeber in der 51. Minute in Führung. Als Dennis Behrendt in der 78. Minute zum 2:0 traf, war die Partie entschieden. ---

In einem spektakulären Spiel vor 71 Zuschauern drehte Dahlewitz nach früher Briesener Führung mächtig auf. Jonas Noske traf bereits in der 5. Minute zum 0:1, ehe Fabian Szkoda mit einem Doppelpack (9., 28.) das Spiel wendete. Ein Eigentor von Adrian Rüdiger (45.) brachte das 2:2 zur Pause. Danach überrollten Rene Blume (48.) und Marcel Blume (52.) die Gäste regelrecht. Zwar verkürzte Jonas Noske noch einmal (57.). ---

Teltow fegte den bereits abgestiegenen Tabellenletzten mit einem beispiellosen Offensivfeuerwerk vom Platz. Joel Bahner traf unglaubliche viermal (18., 23., 30., 81.), dazu reihten sich Tim Friedrich (12.), Florian Adam (20., 52.), Lauri Schmolke per Eigentor (44.), Yannick Flohr (62.) und Jonas Gabler (77.) in die Torschützenliste ein. Mit dem 11:0-Sieg festigte der TVF Rang zwei – mit drei Punkten Vorsprung auf Schulzendorf und Wünsdorf. ---

Die Partie entwickelte sich zu einem packenden Schlagabtausch. Florian Hellwig (49.) und Thomas Zupp (55.) brachten den Tabellenfünfzehnten 2:0 in Führung. Königs Wusterhausen schlug durch Daniel Gensigk (62.) zurück, doch Paul Schadetzky stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar verkürzte Ole Schadly erneut (80.), doch Niederlehme hielt stand – der sechste Saisonsieg war trotz feststehendem Abstieg ein emotionaler Höhepunkt zum Abschied. ---

Die Gäste aus Schulzendorf gaben durch das Remis zwei wichtige Punkte im Rennen um Rang zwei ab. Jeremy Wolf brachte die SG früh in Führung (2.), doch Gordon Schust (10.) und später Till Sander (75.) glichen jeweils aus, nachdem Nico Beyer in der 64. Minute erneut vorgelegt hatte. Bestensee verdiente sich den Punkt mit aufopferungsvollem Einsatz – für Schulzendorf war es zu wenig im Fernduell mit Teltow und Wünsdorf. ---

Der MTV Wünsdorf spielte sich eindrucksvoll zurück ins Rennen um Rang zwei. Spartak Doda (19., 47.) und Maximilian Hofmann mit einem Viererpack (28., 39., 79., 87.) zerlegten die Heimmannschaft. Mit diesem Kantersieg zieht Wünsdorf nach Punkten mit Schulzendorf gleich, steht aber auf Rang vier – nur wegen des schlechteren Torverhältnisses. ---

Der Meister SG Großziethen ließ in Zossen zwei Punkte liegen. Christian Reuter brachte Großziethen in der 61. Minute in Führung, doch Malte Christian Jochim glich in der 80. Minute für die Hausherren aus. Für Großziethen, das bereits als Landesliga-Aufsteiger feststeht, geht es nur noch um die Krönung einer starken Spielzeit – Zossen nimmt den Punkt mit und ist nun Neunter. ---