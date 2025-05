Teltow und Wünsdorf straucheln – SG Großziethen baut Führung aus

Vor 50 Zuschauern zeigte Schöneiche II eine starke Leistung gegen den Tabellenfünfzehnten aus Niederlehme. Zwar gingen die Gäste durch Lukas Stothut in der 17. Minute in Führung, doch Antonio Schulze glich zehn Minuten später aus. Max Otto Hanke drehte die Partie mit seinem Treffer in der 55. Minute. In der 67. Minute traf erneut Antonio Schulze, ehe Denis Teterea in der 79. Minute den 4:1-Endstand markierte. ---

Eintracht Königs Wusterhausen entschied ein torreiches Spiel mit 3:2 für sich. Luca Backhaus brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag in der 14. und 18. Minute früh in Führung. Max Gründemann schlug für die Admira mit zwei Treffern in der 33. und 37. Minute zurück. In der 79. Minute war es schließlich Adnan Al Kek, der den Siegtreffer für die Hausherren erzielte. ---

Vor 85 Zuschauern kassierte Wünsdorf eine überraschende Heimniederlage gegen Briesen. Nach torloser erster Hälfte brachte Rene Margraff die Gäste in der 63. Minute in Führung. Spartak Doda konnte in der 72. Minute zwar ausgleichen, doch Jonas Noske traf in der 84. Minute zum umjubelten Siegtreffer. Briesen steht mit diesem wichtigen Auswärtssieg auf Rang fünf. ---

Schulzendorf hatte gegen das Schlusslicht mehr Mühe als erwartet. Steven Ewaldt brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung, doch Amara Compo glich in der 45. Minute für Müllrose aus. In der 69. Minute war es Gheorghe Nitica, der Schulzendorf mit seinem Treffer zum 2:1 den Heimsieg sicherte. Schulzendorf bleibt mit 49 Punkten in Tuchfühlung zur Tabellenspitze. ---

Zossen zeigte sich im Heimspiel gegen Eisenhüttenstadt stark. Yahya Ben Nasseur traf in der 39. Minute zur Führung, David Schulz erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Der MSV zieht damit in der Tabelle mit Schöneiche gleich, während Eisenhüttenstadt auf Rang neun abrutscht. ---

Guben Nord feierte vor 112 Zuschauern einen überzeugenden Heimsieg. Luca Bäcker traf in der 41. Minute per Handelfmeter, Louis Kalinke legte in der 61. Minute nach. In der 74. Minute war es erneut Luca Bäcker, der zum 3:0-Endstand traf. Die Gastgeber setzen sich mit nun 29 Punkten im Tabellenkeller etwas ab, während Bestensee weiter abrutscht. ---

Teltow kassierte in Markendorf eine bittere Niederlage. Dominik Wiktor Gaudyn traf in der 16. Minute zur Führung, Noah Lehmann erhöhte in der 41. Minute. Noch vor der Pause stellte Sascha Witt mit seinem Treffer in der 45. Minute auf 3:0. Markendorf feierte vor 325 Zuschauern einen viel umjubelten Heimsieg. Teltow bleibt bei 50 Punkten stehen und verliert im engen Titelrennen an Boden. ---