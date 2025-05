Tellers: „Vereinsinsolvenzen sind eine einzige große Sauerei“

Werner Tellers Es war klar, dass es eine Saison des Umbruchs werden würde. Wir wollten zwischen Platz zwei und fünf landen – und das werden wir auch. Der Kader hat sich grundsätzlich so präsentiert, wie wir das auch erwartet haben – Schwankungen inklusive. Wir haben die Saison genutzt, um gerade auch die vielen jungen Spieler individuell unter die Lupe zu nehmen und so das Entwicklungspotenzial eines jeden Spielers besser einschätzen zu können.

In der nächsten Saison peilt der Verein einen Platz in den Top drei an. Ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga – es wäre der fünfte – dürfte aber durch den Regionalligaabstieg des SV Hohkeppel deutlich erschwert werden. Denn dieser äußerst finanzstarke Klub hat schon erklärt, dass er umgehend zurück in die Regionalliga möchte.

Tellers Zunächst mal gilt es, Folgendes festzuhalten: Wir werden in der nächsten Saison eine Mannschaft stellen, die definitiv das Zeug hat, um die ersten drei Plätze mitzuspielen – ebenso wie sicherlich auch der SV Bergisch Gladbach. Klar wäre es für uns besser gewesen, wenn Hohkeppel nicht abgestiegen wäre. Doch auch der SV muss nun erst mal eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen. Ich bin da also ganz entspannt – nur die Nerven behalten!

Würden Sie im Falle eines Falles Ihr Aufstiegsrecht denn auch wirklich wahrnehmen?

Tellers Diese Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten. Im Spätfrühjahr 2026 werden wir daher auch erst mal gucken müssen, was für ein Gesicht die Regionalliga in der Saison 2026/27 bekommen wird. Denn bei allen sportlichen Ambitionen muss immer auch die wirtschaftliche Seite gesehen werden. Und die Regionalliga der nächsten Saison ist eine Scheiß-Liga.

Wie meinen Sie das?

Tellers Zum einen sind alle Big Player, die eine wirklich gute Heimspiel-Einnahme garantieren, in den vergangenen Jahren aufgestiegen – als da wären Preußen Münster, Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und in dieser Saison der MSV Duisburg. Selbst den KFC Uerdingen würde ich wegen der großen Fanschar da noch gelten lassen – doch der ist nun eben abgestiegen. Weitere Traditionsvereine wie Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV haben bei Weitem nicht so eine Fanbasis wie die vorgenannten Vereine. Köln, RWO und Wuppertal sorgen in Beeck für keine vierstelligen Besucherzahlen – aber die brauchen wir, um einen Regionalliga-Etat ohne die ganz großen Schweißperlen auf der Stirn zusammenstellen zu können.

Würden Sie sich daher ganz eigennützig freuen, wenn in der nächsten Saison einige der erstgenannten Klubs wieder aus der 3. Liga absteigen würden?

Tellers Ehrlich gesagt ja. Es wäre schön, wenn zwei dieser Big Player in der übernächsten Saison wieder die Regionalliga bereichern würden. Bevor das jemand falsch versteht: Ich habe rein gar nichts gegen diese Klubs – im Gegenteil. Wir brauchen aber die Einnahmen aus solchen Spielen.

Sie wollten aber auch noch einen zweiten Grund nennen, warum für Sie die Regionalliga in der nächsten Saison nicht unbedingt eine attraktive Klasse ist.

Tellers Allerdings. Durch den Drittliga-Abstieg der U23 Borussia Dortmunds und des Aufstiegs der U23 des VfL Bochum spielen in der nächsten Saison sage und schreibe sieben Zweitvertretungen in der Regionalliga West – und damit exakt so viele, wie die Spielordnung des DFB maximal erlaubt. Vielleicht mal abgesehen von Mönchengladbachs U-Team würde keiner dieser Teams für eine überdurchschnittliche Besucherzahl im Waldstadion sorgen. Und sportlich bedeuten diese Teams eh eine Form der Wettbewerbsverzerrung. Denen steht ein potenzieller Kader von 35 bis 40 Mann zur Verfügung – je nachdem, wie es beim Lizenzspielteam aussieht. Auch von daher kriege ich das Kotzen.

Was wäre denn da Ihr Vorschlag?

Tellers Eine Begrenzung auf maximal drei Zweitvertretungen. Alle weiteren spielen eine eigene Runde, und der Sieger davon darf dann in der nächsten Saison in der Regionalliga mitspielen – und der Schlechtplatzierteste aus dem Trio verlässt die Regionalliga wieder. Es gibt aber auch noch etwas anderes, was mir in Bezug auf die Profivereine mächtig auf den Zeiger geht.

Was ist das?

Tellers Die Junioren-Bundesligen sind ja abgeschafft worden. An deren Stelle sind die DFB-Nachwuchsligen gerückt. Nur: Aus denen können Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten, nicht absteigen. Da wird doch der Leistungsgedanke pervertiert: Man kann grottenschlechte Arbeit ohne Konsequenzen abliefern. Und wir als kleiner Verein müssten uns abstrampeln und dürften dann bestenfalls gegen die Resterampe antreten. Irgendwie passt das aber auch zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen: keine Leistung, aber große Fresse.

Mit großem Interesse haben Sie in dieser Saison auch die Entwicklungen beim KFC Uerdingen und 1. FC Düren verfolgt, die beide zahlungsunfähig in der Insolvenz stecken – im Fall von Düren gehören Sie ja mit Ihrer Firma auch selbst zu den Gläubigern.

Tellers Eines vorweg: Klar werde ich da auf Geld verzichten müssen, doch diese Summe wird mich nicht in den Konkurs treiben. Dennoch ist es natürlich ärgerlich, für eine erbrachte Leistung nicht den vereinbarten vollen Lohn zu bekommen. Noch viel mehr ärgert mich aber das grundsätzliche Gebaren solcher Klubs: Da wird inss Blaue gewirtschaftet, gibt es Leute, die tatsächlich denken, sie könnten über Wasser gehen. Und wenn sie dann feststellen, dass sie untergehen, heben sie einfach nur die Hand. Es geht in die Insolvenz, die Schulden sind weg, es werden neun Punkte abgezogen, und eine Klasse tiefer fangen die dann wieder mit der gleichen Scheiße von vorne an. Das ist eine einzige große Sauerei. Und die Gelackmeierten sind entweder einzelne Gläubiger wie zum Beispiel Handwerker – oder Institutionen wie Krankenkassen und Sozialversicherungen, denen Beiträge im großen Stil vorenthalten worden sind. Die alle gucken dann in die Röhre. So was ärgert und frustriert mich total.

Der 1. FC Düren soll Schulden in Höhe von fünf Millionen Euro haben.

Tellers Da frage ich mich natürlich, wie das in so wenigen Jahren überhaupt geht. Ehrlich gesagt komme ich mir da als seriös wirtschaftender Verein, der auch einen Regionalliga-Abstieg von vornherein in Kauf nimmt und damit einen Wettbewerbsnachteil eingeht, total verarscht vor. Der Ehrliche ist da doch der Dumme. Und dann lassen die sich in Düren auch noch für ein hanebüchenes, aber öffentlichkeitswirksames Casting abfeiern – da sträuben sich mir wirklich sämtliche Nackenhaare.

Was schlagen Sie daher vor, um solche Fälle in der Zukunft zu vermeiden?

Tellers Das wirtschaftliche Lizenzierungsverfahren für die Regionalliga muss erheblich verschärft werden – so hoch die Auflagen fürs Stadion sind, so niedrig sind sie bislang auf wirtschaftlichem Sektor. Da muss ein Verein praktisch nur eine Bürgschaft über 35.000 Euro stellen – und fertig. Wenn ich einen Abend mit Sponsoren mache, denen ordentlich zu trinken gebe, da würde es nach dem 20. Bier mit Sicherheit jemanden geben, der für diese Summe geradestehen würde. Wenn die Bürgschaft aber zum Beispiel 200.000 Euro betragen würde, würde das schon ganz anders aussehen. Das hätte dann auch zur Konsequenz, dass der Bürge genauen Einblick in die Bücher haben möchte, um zu sehen, wie da mit seinem Geld umgegangen wird – das ist ja ansonsten unter Umständen total futsch. Der Bürge würde dann also auch eine Art Aufsichtsfunktion einnehmen – und das wäre gut.

Haben Sie angesichts dieser Entwicklungen überhaupt noch Lust, sich sowohl in finanzieller als auch zeitlicher Hinsicht beim FC weiter so einzubringen wie bislang?

Tellers Ehrlich gesagt nein. Die einzige Motivation, die ich noch habe, ist die Freude am Spiel. Ansonsten bin ich total desillusioniert. Nächstes Jahr werde ich 60. Ich trage mich mit dem Gedanken, mich dann aus dem geschäftsführenden Vorstand zu verabschieden – und zum anderen mein Sponsoring auch etwas herunterzufahren. Ich würde das freilich überdenken, wenn wir in die Regionalliga aufsteigen sollten.

Hätten Sie denn noch mehr Lust, wenn die Zuschauerzahlen besser wären?

Tellers Ach, das Interesse schwindet doch überall. Ich vergleiche den Fußball daher gerne mit der Kirche. Als ich vor 45 Jahren noch regelmäßig in die Kirche gehen musste, da hatten wir bei uns in Kirchhoven drei Messen am Wochenende – samstags die Vorabendmesse, sonntags um 8 Uhr die zweite um und 10 Uhr das Hochamt. Alle drei Gottesdienste waren quasi ausverkauft. Wenn man spät kam, musste man hinten stehen. Vor kurzem war ich mal in einem Sechswochenamt – da waren dort vielleicht mal gerade 50 Menschen. Und ähnlich ist es im Fußball: Zu meiner aktiven Zeit in Kirchhoven hatten wir in der Kreisliga immer 200 bis 300 Zuschauer – wenn man da erst zum Anpfiff kam, musste man zweite Reihe stehen. Heute verlaufen sich dort noch 50 Leute. Ich gebe zu, dass ich an diesen Entwicklungen als jemand, der von den 80er-Jahren geprägt ist, schon zu knabbern habe. Ich tue mich schwer damit zu akzeptieren, dass es heute anders ist.

Schauen Sie auch daher eigentlich mit ein bisschen Neid auf Union Schafhausen? Sie waren am Samstag ja auch bei Beecks Spiel dort vor Ort und haben das neue und komplett in Eigenleistung errichtete Vereinsheim begutachtet.

Tellers Ja, das tue ich. Ich empfinde da eine Mischung aus Hochachtung und Neid. Ich finde es toll, wie der Verein mit mächtig viel Manpower und Begeisterung solche Projekte stemmt – gerade aber auch in dem Wissen, dass so was in Beeck nicht möglich wäre. Umgekehrt ist natürlich auch richtig, dass Union ein Ausnahmeverein ist. Das würden nicht viele Klubs so hinkriegen.

Eine vorletzte leichte Frage: Kommt Borussia Mönchengladbach im Sommer wieder zu einem Spiel ins Waldstadion – so wie die beiden vergangenen Jahre?

Tellers Nein, diesmal nicht. Zu oft wird uninteressant.

Und die letzte Frage ist eine Standardfrage. Als Sie in Beeck so richtig losgelegt haben, haben Sie – in Anlehnung an ein berühmtes Rudi-Assauer-Zitat – erklärt: „Entweder ich schaffe Beeck – oder Beeck schafft mich.“ Wie ist da der Stand?

Tellers Beeck hat mich geschafft.