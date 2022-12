Telalovic: „Ich versuche immer, meine Tore zu machen“ Für Semir Telalovic steht ein wichtiges Halbjahr an.

„Irgendwo hatte ich mir natürlich ein bisschen Urlaub erhofft. Als dann allerdings die Nachricht kam, dass ich bei den Profis trainieren darf, habe ich mich gefreut und den Urlaub gerne auf unbestimmte Zeit verschoben“, sagt Telalovic, der im vergangenen Januar vom bayerischen Regionalligisten FV Illertissen zu Borussias Zweitvertretung gewechselt war. Mit einer starken Halbserie, die er auf dem vierten Platz in der Torjägerliste der Regionalliga West abschloss, hat er einige Werbung in eigener Sache betrieben. Es gab bereits Berichte über Interesse einiger Zweitligisten.

„Ich versuche immer, mein Spiel zu machen und als Stürmer meine Tore zu schießen. Ich finde, ich habe mich schnell eingefunden und komme schon ganz gut klar“, sagt Telalovic, der aktuell bei Borussias Profis mittrainieren darf. Eigentlich hätte der 22-Jährige gerade ein wenig fußballfreie Zeit, da die U23, für die er in der Regionalliga West bereits zehn Saisontore erzielt hat, in der Winterpause ist. Doch Telalovic, der im Herbst schon mal für eine Einheit hochgezogen worden war, darf sich nun über einen längeren Zeitraum Profi-Trainer Daniel Farke präsentieren.

Spaß hat ihm auch sein Einsatz im Legendenspiel gemacht. Telalovic spielte in der ersten Halbzeit an der Seite von Lars Stindl und Alassane Plea und erzielte zwei Tore im Borussia-Park. „Das war schon ein sehr schönes Gefühl“, sagt Telalovic, der ein großes Ziel hat: künftig auch in einem Pflichtspiel im Borussia-Park zu treffen. Denn das würde bedeuten, dass er sich bei den Profis durchsetzt.

„Ich würde es mir natürlich wünschen, weiter oben dabei zu sein. Ob es reicht, weiß ich nicht, aber ich gebe weiter Tag für Tag Gas, der Rest ergibt sich“, sagt Telalovic. Fürs Erste hat er nun einen Fuß in der Tür und kann auf sich aufmerksam machen. Für ihn stehe nun ein wichtiges Halbjahr an, sagt der Stürmer, der am Freitag seinen 23. Geburtstag feiert. Wird er zu seinen ersten Profieinsätzen kommen und sich für Höheres empfehlen? Oder wird er weiterhin in der Regionalliga auf Torejagd gehen?

Ende der Woche hat Telalovic aber dann schon ein paar Tage frei: Es geht in die Heimat nach Baden-Württemberg, wo er zunächst Geburtstag und dann Weihnachten feiern kann – und die ersten Wochen bei den Profis Revue passieren lassen. „Es ging jetzt zum Glück sehr schnell bei mir“, sagt Telalovic. Doch es darf gerne noch mehr dazukommen. Dafür nimmt er gerne weniger Urlaub in Kauf.