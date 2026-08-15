Telalovic erlöst RWE: Essen feiert ersten Saisonsieg

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Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken hat Rot-Weiss Essen zurückgeschlagen. Gegen den TSV Havelse tat sich RWE lange schwer, ehe Semir Telalovic vom Punkt für die Erlösung sorgte. Ein starker Omer Hanin im TSV-Tor verhinderte einen höheren Essener Sieg.

Die erste richtig gute Möglichkeit gehörte dennoch RWE. Marek Janssen bekam den Ball nach einer Hereingabe von Jannik Hofmann etwas glücklich vor die Füße, scheiterte aus kurzer Distanz aber an TSV-Keeper Omer Hanin (17.). Kurz darauf verhinderte Dennis Duah nach einem Essener Konter einen weiteren Abschluss von Janssen mit einem wichtigen Eingreifen.

Rot-Weiss Essen hatte zunächst mehr vom Spiel und war darum bemüht, die kompakte Defensive des TSV Havelse auseinanderzuziehen. Das erwies sich allerdings als zähe Aufgabe. Die Gäste verteidigten diszipliniert, ließen nur wenig zu und setzten immer wieder auf schnelle Gegenstöße.

Havelse kam nur selten gefährlich vor das Tor von Jakob Golz. RWE fehltezunächst ebenfalls die letzte Konsequenz. Ein Distanzschuss von Janne Sietan wurde geblockt, Tony Menzel scheiterte im Nachsetzen an Dennis Duah (26.). Für Halvelse verpuffte ein vielversprechender Konter über Eric Voufack, weil Ben Hüning den entscheidenden Pass auf Kwasi Wriedt abfing (41.). Kurz vor der Pause hatte Semir Telalovic dann die Führung auf dem Fuß, doch Hanin parierte erneut stark (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert: Essen hatte mehr Ballbesitz und suchte geduldig nach Lücken, während Havelse die Räume eng machte. Die erste gefährliche Szene gehörte allerdings den Gästen. Nach einem Einwurf kam Wriedt an der Strafraumkante zum Abschluss, setzte seinen Schuss aber knapp am langen Pfosten vorbei (55.). Nur wenige Sekunden später verpasste Janssen auf der Gegenseite die Führung, als er ein Zuspiel von Telalovic über den Querbalken setzte (55.).

RWE erhöhte nun den Druck und wurde schließlich belohnt. Nach einer Flanke von Franci Bouebari verschätzte sich Max Lamby und brachte Dickson Abiama im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Michael Näther entschied auf Elfmeter. Semir Telalovic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in die linke Ecke zum 1:0 (64.).

Golz hält die Führung fest

Die Führung hätte Essen anschließend beinahe postwendend wieder aus der Hand gegeben. Nach einer Hereingabe kam Eric Voufack zum Kopfball, doch Golz war zur Stelle (59.). Insgesamt hatte RWE nun aber mehr Räume und drängte auf die Entscheidung. Hanin hielt den TSV mit mehreren starken Paraden im Spiel. Besonders beim Abschluss von Telalovic aus kurzer Distanz musste der Keeper sein ganzes Können aufbieten (72.).

In der Schlussphase boten sich RWE weitere Gelegenheiten, den Deckel draufzumachen. Einen langen Ball von Golz nahm Noah Pesch auf und legte zurück, doch Hanin war vor Marvin Obuz am Ball. Den Nachschuss blockte Semi Belkahia hängen (80.). Wenig später fehlte erneut nur ein wenig: Telalovic scheiterte nach einem abgefälschten Schuss an Hanin (88.). Daruafhin setzte Obuz einen Schlenzer aus halbrechter Position an den Pfosten (89.).

Havelse konnte in den letzten Minuten nicht mehr entscheidend Druck aufbauen. Damit brachte Rot-Weiss Essen den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken den ersten Saisonsieg. Gegen einen lange Zeit gut organisierten TSV Havelse war es letztlich ein hart erarbeiteter, aber verdienter Erfolg.

Traumtor zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison

Auch gegen RWE hat Havelse aus der vergangenen Saison noch gute Erinnerungen. Schon am zweiten Spieltag lieferten sich beide Teams ein spektakuläres Duell, das Lorenzo Paldino mit seinem Ausgleich zum 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit krönte. Im Rückspiel behielt RWE dann deutlich die Oberhand und setzte sich mit 4:1 durch.

An der Hafenstraße dürfte am Samstag nun vor allem die Erwartungshaltung auf Seiten der Essener liegen. Vor einer stimmungsvollen Kulisse will RWE den Fehlstart vergessen machen und sich das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen.

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