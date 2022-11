Merveil Tekadiomona traf für die Monheimer beim Remis in St. Tönis. – Foto: Marcel Eichholz

Tekadiomona sichert Monheim Remis in Unterzahl Robin Schnadt sieht kurz vor der Halbzeit beim SC St. Tönis Gelb-Rot, doch Fußball-Oberligist 1. FC Monheim nimmt ein 2:2 mit.

Kurz vor dem Abpfiff hatte der 1. FC Monheim die letzte große Chance in einem nervenaufreibenden Spiel. Ali Gülcan kam auf der halbrechten Seite an den Ball, fasste sich ein Herz und suchte aus etwa 17 Metern den Abschluss. Die Kugel landete allerdings nicht im Tor, sondern nur am Außennetz. So blieb es beim 2:2 (1:0) im Stadion des SC St. Tönis – eine Punkteteilung mit der Dennis Ruess gut leben konnte. „Das Unentschieden ist mindestens verdient“, sagte der Trainer der Monheimer und setzte dann zu einem Konjunktivsatz an: „Hätten wir das Spiel mit Elf Spielern beendet, hätten wir wahrscheinlich gewonnen.“

Damit spielte der Coach auf die Szene kurz vor der Halbzeit an, in der Robin Schnadt nach einem langen Pass einen Tick langsamer als der Gegenspieler war und ihn statt den Ball erwischte. Der Schiedsrichter wertete das als Foul und zückte die Gelbe Karte. Unglücklicherweise aus Sicht des FCM war es bereits die zweite in der Partie für den Stürmer. Die erste hatte er nach etwa 20 Minuten gesehen. „Beide Male waren es Entscheidungen, die man so treffen kann, aber nicht muss“, kommentierte Ruess. Sein Team kam zuvor durch Tim Galleski zu zwei ebenso frühen wie hochkarätigen Chancen. Doch erst traf der Monheimer das Lattenkreuz (2.) und dann bekam er nicht genug Druck hinter seinen letztlich parierten Schuss (8.). St. Tönis fand nach rund 20 Minuten besser ins Spiel und zu seiner ersten guten Möglichkeit, doch Lukas Stiels kam bei einer Flanke an den zweiten Pfosten nicht richtig hinter den Ball und die Hereingabe rutschte ihm über den Scheitel. Tobias Lippold (28.) verpasste im Anschluss die Führung ebenso wie Merveil Tekadiomona (31.). Also brauchte es für das erste Tor des Tages etwas Hilfe von den Gastgebern. Nach einer Ecke wurde erst Christoph Langes Schuss auf der Linie pariert, den Abpraller köpfte dann Tekadiomona Richtung Kasten. Der Ball wäre wohl auch ohne das vergebliche Eingreifen von Philipp Baum über die Linie gekommen, aber offiziell gilt der Treffer als Eigentor des Tönisvorsters (37.).