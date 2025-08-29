Teixeira gegen Ohno: Duell der Neu-Trainer zum Auftakt

Mit einem direkten Kräftemessen zweier neuer Trainer startet die Mittelrheinliga am Sonntag in die Saison 2025/26. Der FC Hennef 05 empfängt den TuS Blau-Weiß Königsdorf. Beide Teams setzen in der neuen Spielzeit auf frische Impulse – und auf ehemalige Leistungsträger.

Der FC Hennef rettete sich im Vorjahr mit 36 Punkten auf Rang zehn knapp vor dem Abstieg, Königsdorf landete mit 48 Zählern auf Platz fünf. Nun übernehmen Nils Teixeira (Hennef) und Takahito Ohno (Königsdorf) die Verantwortung an der Seitenlinie.

Mit der Vorbereitung sei er sehr zufrieden: "Die Jungs waren sehr fleißig, wissbegierig und hatten richtig Bock anzupacken. Ich muss mich bei allen fürs Mitziehen bedanken, ich weiß, wie so eine Vorbereitung auch mal wehtun kann. Dennoch waren immer alle am Start und mit Spaß dabei.“

Der frühere Zweitliga-Profi Nils Teixeira zeigt sich optimistisch vor seinem Pflichtspieldebüt: "Wir gehen in das erste Saisonspiel voller Vorfreude. Endlich ist die Vorbereitung vorbei und man kann unter richtigen Wettkampfbedingungen schauen, ob sich das ganze Schwitzen gelohnt hat und sich die Belohnung abholen“, sagt der 35-Jährige.

Personell muss Teixeira mit Burak Mus lediglich auf einen Spieler verzichten, dafür wohl für längere Zeit. Der Defensivmann laboriert an einem Syndesmosebandriss und wurde in dieser Woche bereits operiert. "Ich kenne Burak, er wird ordentlich Gas geben, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Ansonsten sind alle an Bord und bereit für die neue Saison.“

Ohno: „Haben diese Samurai-Mentalität“

Auch Takahito Ohno fiebert seinem ersten Auftritt entgegen – und weiß um die Schwere der Aufgabe. "Hennef hat schon letzte Saison mit einer jungen Mannschaft den Klassenerhalt geschafft und verfügt über deutlich mehr Budget und Infrastruktur als wir", so Ohne, der nicht mit Lob für seinen Trainerkollegen spart. "Nils Teixeira hat auch in der letzten Saison gespielt, aber er spielte in der 2. Bundesliga, während ich maximal in der Regionalliga aktiv war. Davor habe ich großen Respekt. Über seine Karriere muss man nichts sagen, und ich hörte auch menschlich nur Positives. Das finde ich toll und davor ziehe ich meinen Hut“, so der 30-Jährige.

Seine eigene Mannschaft sieht er dennoch gut gerüstet, wenn auch in der Rolle des Herausforderers. "Wir haben nichts zu verlieren – aber wir wollen unbedingt gewinnen. Ich und meine Jungs haben diese Samurai-Mentalität. Wir alle wissen, was das bedeutet, und genau das werden wir am Sonntag auf den Platz bringen.“

Die Vorbereitung sei ein voller Erfolg gewesen und alle haben an einem Strang gezogen. "Meine Jungs, das Trainerteam und unsere neue Fußballabteilung haben sich mit voller Leidenschaft für den Verein eingesetzt. Ohne diesen Einsatz von allen wäre es nicht so gelaufen. Dafür bin ich wirklich dankbar", so Ohno.

Und auch die Kaderlage stimmt den Coach positiv: „Es gibt ein paar Verletzte und Spieler ohne Spielberechtigung. Aber für mich zählt, wer im Training alles gibt, in den Spielen überzeugt und sich auch neben dem Platz vorbildlich fürs Team verhält. Das haben meine Jungs großartig gemacht. Deshalb habe ich jetzt ein Luxusproblem – bis Sonntag elf Spieler für die Startelf auswählen zu müssen. Aber das ist das Beste, was passieren kann: Ich kann jedem vertrauen. Egal ob von Anfang an oder als Joker von der Bank – jeder ist extrem wichtig für unser Team.“