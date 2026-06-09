Teistungen stellt Weichen für die Zukunft Zur neuen Saison wird es einige Veränderungen im Herrenbereich der SG Wacker Teistungen geben. von André Hofmann · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Dario Pizzano nimmt in Personalunion das Traineramt der ersten Mannschaft und A-Junioren bei Wacker Teistungen. – Foto: © SG Wacker Teistungen

Mit B-Lizenz-Inhaber Dario Pizzano übernimmt künftig ein neuer verantwortlicher Trainer die Herrenmannschaft sowie die A-Junioren. Gleichzeitig bleiben André Montag und Marco Napp dem Team weiterhin erhalten und begleiten den neuen gemeinsamen Weg mit ihrer Erfahrung weiter mit.

Zusätzlich wird sich der Verein auch strukturell weiterentwickeln: David Hartel übernimmt ab sofort als Teammanager die Rolle des Ansprechpartners zwischen Vorstand, Mannschaft und Trainerteam. Mit Johannes Trümper, Janik Riemekasten, Danny Häußner und Hannes Gerlach rücken zudem die ersten Spieler aus der erfolgreichen Jugendarbeit in den Herrenbereich auf.