Teistungen stellt Weichen für die Zukunft

Mit B-Lizenz-Inhaber Dario Pizzano übernimmt künftig ein neuer verantwortlicher Trainer die Herrenmannschaft sowie die A-Junioren. Gleichzeitig bleiben André Montag und Marco Napp dem Team weiterhin erhalten und begleiten den neuen gemeinsamen Weg mit ihrer Erfahrung weiter mit.
Zusätzlich wird sich der Verein auch strukturell weiterentwickeln: David Hartel übernimmt ab sofort als Teammanager die Rolle des Ansprechpartners zwischen Vorstand, Mannschaft und Trainerteam.
Mit Johannes Trümper, Janik Riemekasten, Danny Häußner und Hannes Gerlach rücken zudem die ersten Spieler aus der erfolgreichen Jugendarbeit in den Herrenbereich auf.
„Wir wollen wieder gemeinsam etwas aufbauen. Attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen, Menschen mitnehmen und den Verein enger zusammenbringen. Mit erfahrenen Spielern, jungen Spielern und unseren Nachrückern entsteht gerade eine richtig spannende Mischung — und viele Jungs haben richtig Bock auf diesen Weg“, so David Hartel.
„Ich kenne viele der Jungs bereits seit Jahren, schätze sie sehr und sehe großes Potenzial in der Mannschaft. Ich habe große Lust, mit diesem Team den nächsten Schritt zu gehen“, ergänzt Dario Pizzano.
Die SG Wacker Teistungen freut sich auf einen spannenden neuen Abschnitt.