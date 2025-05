Teisbach zieht davon - Landau und Eintracht feiern wichtige Siege

In der Bezirksliga West hat der FC Teisbach die Gunst der Stunde genutzt und seinen Vorsprung auf den Rangzweiten SV Neufraunhofen, der sein Liga-Spiel gegen den TSV Langquaid erst kommende Woche bestreitet, mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim ASCK Simbach auf sechs Zähler vergrößert. In Lauerstellung bleibt der Rangdritte TV Schierling, der sich im Nachbarduell gegen den TSV Ergoldsbach, der nun auch rein rechnerisch abgestiegen ist, klar mit 5:0 durchsetzen konnte. Im Abstiegskampf setzte sich der FSV Landau beim Nachbarn FC-DJK Simbach knapp mit 1:0 durch und feierte damit seinen dritten Sieg in Serie, während die unterlegen Bermann-Truppe 2025 weiterhin punktlos(!) ist. Der Tabellenvorletzte FC Eintracht Landshut darf nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Türk Gücü Straubing, den es damit nach zehn Partien am Stück ohne Niederlage wieder erwischte, weiter hoffen. Ein ereignisreiches Match lieferten sich der ATSV Kelheim und die TuS Pfarrkirchen - Endstand 4:4.



Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Es war kein hochklassiges Spiel, sondern ein Derby, das ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stand. In der ersten Hälfte hatten wir Glück, dass uns Simbach am Leben gelassen hat. Wenn es 3:1 gestanden hätte, wäre es in Ordnung gegangen. In der zweiten Hälfte waren wir besser drin und haben schließlich durch ein Traumtor von Simon Weinzierl gewonnen. Das notwendige Spielglück war heute auf unserer Seite und für uns sieht es nach dem dritten Sieg in Serie nun wieder wesentlich besser aus. Es ist aber noch lange nichts erreicht und wir müssen weiter fleißig unsere Punkte holen."











Mario Bjelobrk (Trainer FC Eintracht Landshut): "Türk Gücü hat stark begonnen und hätte durchaus in Führung gehen können. Nach 10, 15 Minuten haben wir uns gefangen und es war dann ein sehr ausgeglichenes Spiel ohne große Torraumszenen. Durch einen individuellen Fehler eines Straubinger Verteidigers konnten wir in Führung gehen und das hat uns gut getan. Vor dem Seitenwechsel kam nach zwei Platzverweisen etwas Hektik auf. Ich bin der Meinung, dass es bei beiden Aktionen Zeitstrafen auch getan hätten. Nach der Pause haben wir es gut gemacht und immer wieder gefährlich gekontert. Das 2:0 war wichtig, denn hinten raus ist Türk Gücü nochmal richtig aufgekommen. Nach dem Anschlusstreffen hatten wir noch ein paar bange Momente zu überstehen. Der Sieg lässt uns weiter hoffen, nun haben wir am Sonntag daheim gegen den FC Simbach ein echtes Endspiel. Wir müssen erneut gewinnen, ansonsten ist es für uns gelaufen."





Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Ein wildes Spiel, in dem beide Mannschaften gute Phasen hatten. Beide Abwehrreihen erwischten nicht ihren besten Tag und unterm Strich war es ein gerechtes Remis."