Teisbach vor Triumph im Topspiel - Sextett muss noch zittern

Im Tabellenkeller stehen mit dem FC Eintracht Landshut und dem TSV Ergoldsbach die beiden Direktabsteiger bereits fest. Ansonsten müssen insgesamt noch sechs Teams um den Ligaverbleib bangen, wobei sich der TV Aiglsbach und der FSV VfB Straubing mit Siegen in den direkten Duellen gegen die beiden aktuellen Releganten FC-DJK Simbach bzw. FSV Landau bereits retten könnten. Um wichtige Punkte geht es auch für die ebenfalls noch bedrohten ASCK Simbach (in Ergolding) und FC Walkertshofen (gegen Ergoldsbach).

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga West hätte es ein echtes Finale um die Meisterschaft geben können. Durch die anhaltende Misere ist der SV Neufraunhofen allerdings raus aus dem Titelrennen und muss nun am Sonntag im schlimmsten Fall Spalier für den FC Teisbach stehen. Dem Spitzenreiter reicht im Heimspiel gegen den Tabellendritten schon ein Unentschieden zur Meisterschaft und dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Der TV Schierling könnte seinerseits mit einem Heimdreier gegen Pfarrkirchen Platz zwei und damit die Relegation unter Dach und Fach bringen.

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die Mannschaft hat sich die aktuelle Situation hart erarbeitet und dieses Topspiel absolut verdient. Die Stimmung im Verein ist überragend und entsprechend gehen wir das Match mit größtmöglicher Motivation und Konzentration an." Personalien: Der Kader bleibt unverändert.





Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Wir haben am Sonntag in Teisbach zwei Möglichkeiten: entweder wir schauen ihnen zu wenn sie Meister werden und auf ihrem Platz feiern oder wir probieren nochmal alles und spielen die Partycrasher. Natürlich wollen wir ihnen die Party zuhause versauen und auch wenn die Chance durch unseren Negativlauf sehr gering ist, bin ich mir sicher, dass wir auch dem Tabellenführer richtig weh tun können. Wir haben nichts mehr zu verlieren, also können wir aus unserer Sicht nur für eine Überraschung sorgen und wenn es dann nicht klappt - herzlichen Glückwunsch Teisbach zur verdienten Meisterschaft. Unsere Verletztenliste brauche ich nicht mehr ansprechen, da stellt es mir die Haare auf. Wir haben aber elf Spieler, die unser vollstes Vertrauen genießen und es gibt keine Ausreden."

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TV Schierling Schierling TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Das letzte Heimspiel der Saison wollen wir nochmal siegreich gestalten. Pfarrkirchen nehmen wir nicht auf die leichte Schulter, sie werden uns alles abverlangen." Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche ergeben sich keine Veränderungen.

Dominik Salzberger könnte mit seinem TV Schierling an diesem Wochenende Platz zwei fix machen. – Foto: Alfred Brumbauer











Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem dreifachen Punktgewinn in Straubing erwarten wir im letzten Heimspiel den designierten Absteiger Eintracht Landshut. Die Eintracht wird ohne großen Druck nach Kelheim reisen und versuchen, die Saison versöhnlich abzuschließen. Gleiches gilt für uns und wir wollen unseren Fans im letzten Heimspiel nochmal ein schönes offensives Spiel zeigen. Ebenfalls wollen wir die berechtigte Hinspielniederlage ausmerzen." Personalien: Tobias Kellner, Nico Pollmann, Kamil Hein und Dominik Schandri stehen nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Moritz Limmer entscheidet sich erst beim Aufwärmen.

Armon Ljevo (Sportlicher Leiter FC Eintracht Landshut): "Der Abstieg steht für uns leider seit dem vergangenen Wochenende fest. Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor uns und wollen das Beste draus machen. Kelheim ist eine spielstarke Mannschaft, gegen die wir ein gutes Spiel abliefern wollen."







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir haben ein undankbares Programm, weil wir seit Wochen gegen Teams spielen, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. So auch im letzten Heimspiel, das immer etwas Besonderes ist. Die Rahmenbedingungen werden passen und auch Motivation ist noch genug vorhanden, um unabhängig von der Tabelle die Saison zuhause würdig abzuschließen." Personalien: Mit Tobias Bruckmeier hat sich in Straubing ein weiterer Leistungsträger verletzt, die Saison ist für ihn beendet. Dafür kehrt Salvatore Cafariello zurück in den Kader.

Muhamed Subasic (Spielertrainer ASCK Simbach): "Ergolding ist für mich persönlich die spielerisch beste Mannschaft der Liga. Sie sind in der Lage jede Mannschaft zu schlagen, spielen aber heuer einfach nicht konstant. Sonst wären sie sicher ein Kandidat für den Aufstieg. Für uns geht es um den Klassenerhalt und wir brauchen definitiv Punkte. Zielsetzung ist zumindest einen Punkt mitzunehmen." Personalien: Sicher fehlen werden Benjamin Djedovic (Rotsperre), Chris Riedl (verletzt) sowie Leo Kubitza (privat verhindert).



Der ASCK Simbach steht beim FC Ergolding unter Zugzwang. – Foto: Alfred Brumbauer







Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid SV Türk Gücü Straubing TG Straubing

Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "Nach ereignisreichen und erfolgreichen Wochen gehen wir jetzt in unser letztes Heimspiel für diese Saison. Wir erwarten einen der spielstärksten Gegner der Liga, eine extrem abgezockte und technisch sehr versierte Mannschaft. Wir haben uns jetzt sensationell rangearbeitet und wollen noch auf Platz drei schielen. Dazu braucht es aber zuhause wieder eine Top-Leistung, um den Dreier im Waldstadion zu behalten."

Onur Örs (Sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing): "Gegen Kelheim sind wir nach unseren vergebenen Chancen leer ausgegangen, wo wir sicherlich etwas verdient hätten. Jetzt steht eines der schwierigsten Auswärtsspiele an. Langqaid ist aktuell in Bestform und wir befinden uns personell in einem sehr engen Zustand. Dennoch gehen wir mit Selbstbewusstsein ins vorletzte Spiel und wollen nicht verlieren."



Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Das letzte Heimspiel wollen wir gewinnen. Tabellenkonstellation hin oder her - wir können eh nur unser Spiel beeinflussen." Personalien: Daniel Knogler und Thomas Resner müssen verletzt passen.

Ludwig Hirsch (Abteilungsleiter TSV Ergoldsbach): "Im letzten Auswärtsspiel dieser Saison wollen wir wieder alles geben und werden uns bestmöglich verkaufen und wollen punkten." Personalien: Nicht spielen können werden Kerim Demir, Raphael Limmer, Sebastian Mittermeier, Tobias Schmid, Kovan Alias, Thomas Deifel und Valentin Veitl.





Der FC-DJK Simbach darf nach dem 6:2 bei Eintracht Landshut wieder auf den direkten Klassenerhalt hoffen. – Foto: Charly Becherer





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Unser letztes Heimspiel steht an und wir können zuhause den Deckel drauf machen, was auch unser Ziel ist. Wir wollen unser Publikum im letzten Heimspiel nochmal ein gutes Spiel zeigen, wissen aber auch, dass der Gegner natürlich auch dringend drei Punkte braucht. Von daher stellen wir uns auf ein Spiel ein, in dem der Gegner uns nichts schenkt." Personalien: Alexander Dietrich kehrt in den Kader zurück.

Daniel Ritzinger (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Der Sieg gegen Eintracht Landshut - auch in der Höhe - tat natürlich extrem gut. Wir haben nun ein erstes Ziel erreicht und spielen mindestens Relegation. Trotzdem wollen wir versuchen den Klassenerhalt auf direktem Weg zu erreichen. Die Aufgabe in Aiglsbach wird maximal schwer und wir brauchen einen richtig guten Tag. Wir wollen das letzte Auswärtsspiel genießen und am besten nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien: Wenn alles gut läuft könnten Christoph Ettengruber und Christian Tippelt wieder zur Verfügung stehen. Oliver Preiß fällt definitiv aus.