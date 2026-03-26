Daniel Färber greift beim FC Teisbach an – Foto: Paul Hofer
Teisbach verpflichtet Färber als Baumgartl-Nachfolger
Der frühere Assistenzcoach der SpVgg Hankofen-Hailing wird ab Juni Chefanweiser am Erlenweg
von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Sportverantwortlichen des Fußballclubs haben die Trainerfrage für die kommende Spielzeit geklärt und präsentieren mit Daniel Färber ihren neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft ab der Saison 2026/27. Nach einer bewusst sorgfältig geführten Suche sind sich die Vereinsverantwortlichen sicher, die optimale Lösung gefunden zu haben
"Nach intensiven und teils auch spekulativen Wochen freuen wir uns sehr, nun Klarheit auf der Trainerposition geschaffen zu haben. Uns war es wichtig, diese Entscheidung mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt zu treffen. Mit Daniel Färber haben wir den Trainer gefunden, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum FC Teisbach passt. Er vertritt zu einhundert Prozent die Werte für die wir in unserem Verein stehen. Wir sind überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen wird“, lassen die FCT-Entscheidungsträger wissen.
Mit dem 29- jährigen Färber kommt ein junger, aber bereits erfahrener Trainer nach Teisbach. Bei seiner letzten Station war er Co-Trainer beim Regionalligisten SpVgg Hankofen und konnte dort wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Auch in früheren Stationen, unter anderem als Trainer beim ASV Steinach sowie im Nachwuchsbereich bei der JFG Kinsachkickers, stellte er seine Qualitäten unter Beweis. Gerade die Arbeit mit jungen Spielern zählt zu seinen großen Stärken, wobei er hier mit den Kinsachkickern bereits in der U19-Landesliga Erfahrungen sammelte. Neben seiner Trainerlaufbahn bringt Färber auch als aktiver Spieler einiges an Knowhow mit. Er lief unter anderem für seinen Heimatverein ASV Steinach sowie über mehrere Jahre im Nachwuchs für den ASV Cham auf und kennt somit die Anforderungen im höherklassigen Amateurfußball bestens.
Der neue Übungsleiter selbst blickt seiner Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: "Ich freue mich, in Teisbach eine neue Aufgabe zu übernehmen. Die ersten Eindrücke der Mannschaft, Verantwortlichen und des gesamten Umfelds haben mich am Ende überzeugt, dass der FCT die richtige Adresse ist, um wieder als Cheftrainer tätig zu sein. Der Verein hat in den vergangenen Jahren mit Florian Baumgartl und Florian Wischinski eine tolle Entwicklung genommen, an der wir ab Sommer versuchen werden, anzuknüpfen. Bis es soweit ist, drücke ich den Jungs ganz fest die Daumen im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.
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Beim FC Teisbach will man langfristig denken und auf Nachhaltigkeit setzen, statt auf kurzfristige Erfolge. Die Förderung eigener Talente und die gezielte Integration junger Spieler stehen dabei im Mittelpunkt. Mit Färber hat der Verein nun einen Trainer geholt, der diese Idee nicht nur mitträgt, sondern aktiv mitgestaltet. Die Verantwortlichen wollen auf die vorausgegangenen drei Jahre nahtlos aufsetzen und erhoffen sich durch einen frischen Impuls neuen Schwung für die kommenden Aufgaben. Gleichzeitig bleibt das Ziel klar definiert: Der FC Teisbach möchte sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Parallel zur Trainerverpflichtung arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund bereits weiter an der Kaderplanung für die neue Saison, letzte Spielergespräche werden hierzu gerade geführt. Auch ein neuer Co-Trainer soll das Team in den kommenden Wochen komplettieren, Torwarttrainer Marcel Hochleitner
bleibt der Mannschaft auch zur neuen Saison erhalten.