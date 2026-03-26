Teisbach verpflichtet Färber als Baumgartl-Nachfolger Der frühere Assistenzcoach der SpVgg Hankofen-Hailing wird ab Juni Chefanweiser am Erlenweg von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Färber greift beim FC Teisbach an – Foto: Paul Hofer

Die Sportverantwortlichen des Fußballclubs haben die Trainerfrage für die kommende Spielzeit geklärt und präsentieren mit Daniel Färber ihren neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft ab der Saison 2026/27. Nach einer bewusst sorgfältig geführten Suche sind sich die Vereinsverantwortlichen sicher, die optimale Lösung gefunden zu haben

"Nach intensiven und teils auch spekulativen Wochen freuen wir uns sehr, nun Klarheit auf der Trainerposition geschaffen zu haben. Uns war es wichtig, diese Entscheidung mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt zu treffen. Mit Daniel Färber haben wir den Trainer gefunden, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum FC Teisbach passt. Er vertritt zu einhundert Prozent die Werte für die wir in unserem Verein stehen. Wir sind überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen wird“, lassen die FCT-Entscheidungsträger wissen.







Mit dem 29- jährigen Färber kommt ein junger, aber bereits erfahrener Trainer nach Teisbach. Bei seiner letzten Station war er Co-Trainer beim Regionalligisten SpVgg Hankofen und konnte dort wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Auch in früheren Stationen, unter anderem als Trainer beim ASV Steinach sowie im Nachwuchsbereich bei der JFG Kinsachkickers, stellte er seine Qualitäten unter Beweis. Gerade die Arbeit mit jungen Spielern zählt zu seinen großen Stärken, wobei er hier mit den Kinsachkickern bereits in der U19-Landesliga Erfahrungen sammelte. Neben seiner Trainerlaufbahn bringt Färber auch als aktiver Spieler einiges an Knowhow mit. Er lief unter anderem für seinen Heimatverein ASV Steinach sowie über mehrere Jahre im Nachwuchs für den ASV Cham auf und kennt somit die Anforderungen im höherklassigen Amateurfußball bestens.





