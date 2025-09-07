Oliver Gabel hebt ab zum ersten Torjubel des Tages für den FC Teisbach. Am Ende stand ein klares 5:0 gegen Roding auf der Anzeigetafel. – Foto: Paul Hofer

Teisbach überrollt Roding – Keine Tore in Passau und Regensburg 10. Spieltag Landesliga Mitte - Sonntagnachmittag: Nullnummern bei Passau gegen Bogen und Kosova Regensburg gegen Luhe-Wildenau +++ Teisbach mit Doppelpackern Witschinski und Gabel und einem wichtigen Dreier

Am Sonntagnachmittag standen in der Landesliga Mitte drei Partien auf dem Programm. Der 1. FC Passau und der TSV Bogen trennten sich dabei torlos 0:0. Während die Dreiflüssestädter durch das Remis im Tabellenmittelfeld festhängen, verlässt Bogen mit dem Punktgewinn die Relegationsränge und klettert auf Platz 14. Ebenfalls ohne Tore endete das Duell zwischen Kosova Regensburg und Luhe-Wildenau. Die Gäste verpassten es damit, den Anschluss an die Spitzenplätze zu verkürzen. Im dritten Spiel des Tages feierte der FC Teisbach einen klaren 5:0-Erfolg im Kellerduell mit dem TB Roding und sammelte damit wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Durch die enge Konstellation trennen die letzten sechs Mannschaften aktuell nur drei Zähler.



Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Grundsätzlich ist das 0:0 gegen Bogen für uns zu wenig, wenngleich das Ergebnis am Ende auch in Ordnung geht. Der Gegner hat sehr diszipliniert verteidigt, und wir haben es in den entscheidenden Momenten verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Gerade in den ersten 20 Minuten hatten wir zwei, drei klare Möglichkeiten, die wir liegen gelassen haben – da muss man das Spiel eigentlich früh in die richtige Richtung lenken. Stattdessen wurde es zunehmend zäh, und am Ende mussten wir sogar noch froh sein, dass wir nicht durch einen Konter bestraft wurden. Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken und uns konzentriert auf die Aufgabe am Freitag vorzubereiten."



Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Wir sind mit der klaren Einstellung nach Passau gefahren, ein gutes Spiel zu liefern und etwas Zählbares mitzunehmen – das ist uns mit dem Auswärtspunkt gelungen. Über 90 Minuten haben wir eine sehr disziplinierte und taktisch starke Leistung gezeigt. Wir waren permanent gut im Spiel, haben viele Zweikämpfe gewonnen und den Gegner größtenteils von unserem Tor ferngehalten. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei gute Möglichkeiten zur Führung, in der zweiten Halbzeit sogar die Riesenchance durch Thomas Kelbel, das Spiel zu entscheiden. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung, und ich bin sehr zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung."









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Es war das erwartete schwere Spiel, doch die Jungs waren taktisch super eingestellt. Wir sind gut gestanden und durchaus zu eigenen Torchancen gekommen – vor allem in den Schlussminuten haben wir uns Möglichkeiten erspielt und leider nur den Pfosten getroffen. Luhe-Wildenau hatte heute mehr Spielanteile und auch mehr Großchancen, doch durch diese kämpferische Leistung, bei der jeder für jeden gekämpft hat, ist es ein durchaus verdienter und wichtiger Punkt."



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Unterm Strich war es ein sehr zähes Spiel. Kosova hat hinten gut verteidigt, und wir haben uns eigentlich über die gesamte Spielzeit schwergetan, richtig ins Spiel zu finden. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Chancen, bei denen wir in Führung gehen können – eigentlich sogar müssen. Da wir diese nicht genutzt haben, blieb es schwierig. Nach der Pause hatten wir zwar mehr Ballbesitz und haben versucht, Druck aufzubauen, am Ende mussten wir aber sogar froh sein, dass wir den Punkt mitgenommen haben, weil Kosova kurz vor Schluss noch zwei, drei gute Möglichkeiten hatte. Deshalb müssen wir mit dem Remis leben."









Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der so nicht zu erwarten war. Wir sind das zweite in Folge ohne Gegentor geblieben und haben auch Offensive endlich etwas auf die Anzeigetafel gebracht. Wir freuen uns sehr über den ersten Landesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Heute gibt es seit langer Zeit mal wieder was zu feiern!"



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Wir sind in den ersten 15 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben uns durch viele Fehler im Spielaufbau sowie individuelle Patzer selbst geschwächt. So entsteht dann auch der Elfmeter, bei dem wir viel zu naiv in den Zweikampf gehen und den Gegner mit beiden Händen halten – folgerichtig liegen wir 0:1 zurück. Das hat unsere Verunsicherung zusätzlich verstärkt, und mit der Gelb-Roten Karte wurde es noch schwieriger. Trotzdem dürfen wir uns nicht so präsentieren, dass wir uns praktisch aufgeben und widerstandslos ergeben."