Teisbach setzt auch in der Landesliga auf die Jugend

Vor zwölf Tagen startete der frisch gebackene Bezirksliga- und Niederbayernmeister in die mehrwöchige Vorbereitungsphase auf das Abenteuer Landesliga. In den nächsten Wochen stehen neben etlichen Trainingseinheiten auch einige Testspiele auf dem Programm um am dritten Juli-Wochenende optimal in die erste Landesligasaison der Vereinsgeschichte zu starten. Der FC Teisbach freut sich, für die Saison 2025/2026 gleich sechs 19- jährige Talentr in der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Unter den Neuzugängen sind mit Jonas Biendl und Torhüter Nico Kreisler zwei motivierte Jungs, die aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft aufrücken. Zusätzlich kehren mit Konstantinos Christopolous, Benedikt Grassinger und Erkan Bagci drei weitere Spieler, die ebenfalls aus der Talentschmiede des FC Teisbach stammen, nach kurzen Abstechern an den Erlenweg zurück. Während Christopolous und Grassinger aus der A-Jugend des FC Dingolfing an den Erlenweg wechseln, zieht es Bagci von der DJK Ast wieder zu den Weiß-Blauen. Die Rückkehrer bringen nicht nur Erfahrung, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zum Verein mit, was die Integration ins Team definitiv erleichtert.







"Wir legen großen Wert darauf, unseren jungen Spielern die Perspektive zu bieten, als zukünftige Leistungsträger in den Seniorenmannschaften eine Rolle zu spielen. Unsere Neuen bringen frischen Wind und Perspektiven in unser Team, und wir sind überzeugt, dass sie sich schnell integrieren werden – ganz im Sinne unseres Leitbildes, welches ein familiäres Vereinsleben und eine gesunde und nachhaltige Entwicklung als oberste Priorität definiert“, lässt Teammanager Jochen Schreiner wissen. Zudem schließt sich Romeo Fischer dem FCT an, auch er wechselt vom Stadtkonkurrenten Dingolfing nach Teisbach und möchte mit seiner Leidenschaft und Ehrgeiz seine ersten Schritte im Herrenbereich wagen.





"Die sportliche Entwicklung unserer Spieler hat höchste Priorität. Daher verzichten wir auf Vergütungen oder Prämien für einzelne Spieler und setzen stattdessen auf eine gesunde und nachhaltige Entwicklung. Wir sind gespannt auf die kommende Saison und darauf, wie sich unsere Neuzugänge in der Mannschaft einfügen werden“, so der Tenor der FC- Verantwortlichen. Auch in der Landesliga bleibt der Teisbacher Fußballclub seinem Grundsatz treu: Durch ein starkes Vereinsleben, eine engagierte Jugendarbeit und die Förderung junger Talente möchte man nicht nur den sportlichen Erfolg sichern, sondern auch eine Gemeinschaft schaffen, die für alle Beteiligten von Bedeutung ist.