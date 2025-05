Teisbach macht's nochmal spannend - "Finale Furioso" kann kommen!

Wir waren bis dahin die aktivere Mannschaft, haben zahlreiche Hochkaräter vergeben, belohnen uns dann erneut durch Johannes Aigners Treffer. Ab der 80. Minute kam Teisbach wieder zu Halb-Chancen - und mit dem 3:1 war das Spiel dann entschieden. Den Jungs hat der Sieg gut getan aufgrund dem vielen Verletzungspech in den vergangenen Wochen und der negativen Presse. Am letzten Spieltag gilt's nun wieder voll auf Sieg zu spielen, um die Relegation noch zu erreichen. Es wird auf jeden Fall ein positives Ende werden für die Mannschaft und für unser Trainer-Team."

Das Spiel aus Sicht von Alexander Auhaugen (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten von Anfang das Heft des Handelns in der Hand. Wir geraten dann mit dem ersten Torschuss der Teisbacher in Rückstand. Dieser hat uns aber nicht aus dem Konzept gebracht, wir haben weiter mutig nach vorne gespielt. Es gab dann ein knappes Abseits-Tor gegen uns, belohnen uns aber noch vor der Pause mit dem 1:1 durch Eichinger.

Das Spiel aus Sicht von Dominik Salzberger (Trainer des TV Schierling): "Wir wollten das letzte Heimspiel unbedingt siegreich gestalten und haben Pfarrkirchen früh unter Druck gesetzt. Wir sind dann verdient mit 2:0 in die Halbzeit-Pause gegangen und haben gleich nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöht. Wir hatten in der Folge weitere gute Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen. Pfarrkirchen ist nur durch Konterchancen gefährlich geworden. Alles in allem war das heute ein verdienter Sieg."

DAs Spiel aus Sicht von Thomas Gabler (Sportlicher FSV VfB Straubing): "Mit dem allerletzten Aufgebot - wir mussten heute sechs Stammspieler ersetzen - haben wir einmal mehr einen starken Kampf abgeliefert und haben zwar nicht schön Fußball gespielt, dafür aber effektiv. Landau war über die gesamte Spielzeit am Drücker, hat mit zwei Pfostentreffern das nötige Quäntchen Glück vermissen lassen. Wir haben gut verteidigt und gut gekontert und somit den Klassenerhalt fixiert. Wir werden heute noch in einem Biergarten in Straubing a bissal feiern. Wir sind sehr erleichtert, dass wir trotz der vielen Ausfälle in den vergangenen Wochen das Ding gewuppt haben. Ganz Straubing ist erleichtert!"

Am Ende kann man's fast nicht glauben, dass so eine Mannschaft wie Landau in die Relegation muss, weil sie ein sehr starkes Team haben. Sie haben alles probiert, nie aufgegeben - wir wünschen ihnen deshalb viel Glück, dass sie genauso wie wir die Liga halten können.

Das Spiel aus Sicht von Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Aus meiner Sicht war das heute wieder ein Spiegelbild unseres gesamten bisherigen Saisonverlaufs: Leistung und Einsatz stimmen, aber es passieren zu viele individuelle Fehler, die bestraft werden - und vorne machen wir unsere vier, fünf Hundertprozentigen nicht. Daher stehen wir am Ende zurecht hinten in der Tabelle mit drin. Das heutige Ergebnis täuscht jedoch, wie gesagt, über den Spielverlauf hinweg: Das 1:3 und 1:4 waren nicht mehr entscheidend, nachdem wir kurz vor Schluss hinten aufgemacht haben.

Jetzt geht's in die Relegation, womit wir eigentlich seit Wochen haben rechnen müssen. Wir hatten zuvor auch schon gegen den direkten Abstieg gespielt und haben uns dann mit drei Siegen wieder herausgekämpft. Heute hätten wir's in unserer Hand gehabt, jetzt muss es die Relegation entscheiden - leider."