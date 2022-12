Florian Baumgartl gibt in der kommenden Spielzeit die Kommandos beim FC Teisbach – Foto: Charly Becherer

Teisbach lässt aufhorchen: Baumgartl und Wischinski kommen im Sommer Der Bezirksligist hat für die nächste Saison ein neues Trainer-Duo unter Vertrag genommen

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es vom FC Teisbach interessante Nachrichten zu vermelden: Chefanweiser Werner Grill und Co-Spielertrainer Timo Grill werden das Team des West-Bezirksligisten nur noch bis zum Saisonende betreuen. Als neuen Übungsleiter konnten die FCT-Verantwortlichen Florian Baumgartl, der aktuell noch den Stadtrivalen FC Dingolfing coacht, verpflichten. Der frühere Bayern- und Landesligacoach der SpVgg Landshut bekommt zudem mit dem langjährigen Niederaichbacher Goalgetter Florian Wischinski einen namhaften Co-Spielertrainer an die Seite gestellt.

Werner und Timo Grill übernahmen die Truppe um Dauerbrenner Franz Gruber im Herbst 2021 und führten Schreiner, Harlander & Co. in der Vorsaison mit einer beeindruckenden Erfolgsserie aus dem Tabellenkeller. In der laufenden Runde sind die Teisbacher Fußballer aber etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben und sind in Sachen Abstiegskampf lange noch nicht aus dem Schneider.







Die Zeit von Werner Grill geht beim FC Teisbach in ein paar Monaten zu Ende – Foto: Charly Becherer







"Die Fußballabteilung des FC Teisbach hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der sportlichen Zukunft beschäftigt und dabei die Weichen für die kommende Saison gestellt. Jochen Schreiner und Kurt Steinberger konnten nach intensiven Gesprächen eine erfolgreiche Botschaft verkünden. Unsere beiden Teammanager wurden sich mit Florian Baumgartl als Cheftrainer und Florian Wischinski als spielenden Co-Trainer einig und konnten somit ein vielversprechendes Duo auf der Trainerposition für die kommende Saison verpflichten. Flo Baumgartl hat in Dingolfing bewiesen, was er mit Talenten aus der Jugend erreichen kann, wenn man sie fördert und fordert. Damit hat er unsere Aufmerksamkeit umso mehr geweckt, weil das genau zu der Philosophie unseres Vereins passt. Mit Flo Wischinski als spielenden Co-Trainer im Gepäck kann die Erfolgsgeschichte des FC Teisbach eine weitere Fortsetzung nehmen. Schon lange ist er das Aushängeschild in Niederaichbach und ist in ganz Niederbayern als gefürchteter Torjäger bekannt. Nachdem er nun auch noch den Trainerschein in der Tasche hat, freut es uns umso mehr, dass er die ersten Erfahrungen bei unserem Verein mit seinem Kumpel Baumgartl sammeln möchte", lässt Teisbachs Abteilungsleiter Adam Zahn verlauten.













Florian Baumgartl, der in Gemeinde Mengkofen wohnhaft ist und seit Sommer 2019 an der Seitenlinie des FC Dingolfing steht, blickt dem Engagement am Erlenweg erwartungsfroh entgegen: "Der FC Teisbach hat ein junges und talentiertes Team, sehr engagierte Funktionäre und natürlich ein beeindruckendes Fanlager. Aus dem Jugendbereich rücken kurz- und mittelfristig auch einige hoffnungsvolle Talente nach. Ich bin überzeugt, dass das Potenzial vorhanden ist, auch in Zukunft attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Zusammen mit Flo Wischinski möchte ich ab dem Sommer meinen Teil dazu beitragen, dass der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre das eine oder andere Kapitel hinzugefügt und den hoffentlich weiterhin vielen Zuschauern attraktiver und begeisternder Sport geboten wird. Ich freue mich auf die neue Aufgabe."









Florian Wischinski kommt als Co-Spielertrainer zum FCT – Foto: Alfred Brumbauer











Florian Wischnski ist seit mehr als einem Jahrzehnt die Gallionsfigur der SpVgg Niederaichbach und hatte mit vielen Toren großen Anteil daran, dass der Dorfklub aus dem Landkreis Landshut einige Jahre auf Bezirksebene um Punkte und Tore kämpfen durfte. Der Angreifer möchte nun aber ein neues Kapitel aufschlagen. "Als die Anfrage von Flo Baumgartl und dem FC Teisbach kam, war ich sofort von dieser Konstellation begeistert. Ich freue mich sehr, zukünftig den nächsten Schritt in meiner Trainer-Laufbahn mit einem hervorragenden Coach zu machen, von dem ich sehr viel lernen kann. Dazu werde ich in einem Verein tätig sein, mit dessen Spielern, Fans und Umfeld ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Bereits jetzt fiebere ich dem Start der neuen Herausforderung entgegen, in der ich mich auf dem Platz nochmal beweisen und den Spielern als Co-Trainer meine Erfahrungen mit an die Hand geben möchte", gibt der 31-Jährige zu Protokoll.





Alle Beteiligten betonten explizit, sich nun aber voll und ganz auf die laufende Runde fokussieren zu wollen. "Ich werde mich zu 100 Prozent auf den FC Dingolfing konzentrieren und versuchen, mit den Jungs bis zum Schluss ein Wort um die Vizemeisterschaft mitzureden. Aus Respekt vor meinem aktuellen Verein und dem derzeitigen Trainerteam des FC Teisbach wird es daher von mir bezüglich der neuen Saison, bis zum Abpfiff des letzten Pflichtspiels, nichts mehr zu hören geben. Ab dem Tag danach gilt alle Energie dem FC Teisbach", sagt Baumgartl und auch Wischninski will sich mit dem Klassenerhalt aus Niederaichbach verabschieden: "Dafür werde ich alles geben."





Auch beim FC Teisbach genießt die Restrückrunde in der Bezirksliga West höchste Priorität, zumal noch einige Sicherungspunkte von Nöten sind. "Werner und Timo Grill genießen weiterhin das volle Vertrauen der Spieler und der gesamten sportlichen Leitung für die restliche Spielzeit. In der Frühjahrsrunde liegt unser Fokus ganz klar auf den Klassenerrhalt. Wer sich die Tabelle in der Bezirksliga anschaut, kann auf den ersten Blick erkennen wie eng und ausgeglichen die Liga ist. Der Verein sowie Werner und Timo Grill sind aber der absoluten Überzeugung, mit der Stärke des Kaders die Liga erhalten zu können", betont Adam Zahn.