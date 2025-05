Teisbach krönt sich zum Meister, Schierling geht in die Relegation!

Es ist vollbracht! Der FC Teisbach krönt seine hervorragende Spielzeit nicht nur mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der TuS Pfarrkirchen, viel mehr ist das Meisterstück und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga endlich geschafft! Auch was die Frage nach dem Releganten zur Landesliga betrifft herrscht seit Abpfiff im Saisonfinale Klarheit: Denn dem TV Schierling reichte ein 2:2-Unentschieden zu Gast bei Türk Gücü Straubing um Platz 2 zu sichern und damit die Extra-Spiele um den Aufstieg zu lösen. Der SV Neufraunhofen bleibt damit trotz eigenem 4:2-Erfolg gegen den FC Walkertshofen auf Rang 3 und wird auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen...