Teisbach jubelt gegen Kötzting, Vornbach erkämpft sich Remis nach 0:2

Am Ende trennten sich die DJK Vornbach und der ASV Burglengenfeld 2:2 - eine Partie, in der auch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen für Gesprächsstoff sorgten. – Foto: Dominik Adlhoch

Die DJK Vornbach zeigte beim ASV Burglengenfeld große Moral und kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Unentschieden. Zunächst gerieten die Gäste unglücklich in Rückstand, als Thomas Schacherbauer den Ball irrtümlicherweise zum 0:1 ins eigene Gehäuse lenkte. Leopold Knauer erhöhte später für Burglengenfeld auf 2:0. Doch Vornbach steckte nicht auf, kam noch einmal zurück und sicherte sich dank der Treffer von Thomas Schacherbauer und Fabian Kreilinger trotz eines lange schwierigen Nachmittags noch einen Zähler. Für beide Teams geht es im Saisonendspurt tabellarisch zwar nur noch um einen ordentlichen Abschluss, dennoch bewies Vornbach einmal mehr Charakter. Big Points für den FC Teisbach: Der Tabellenvorletzte setzte sich zuhause mit 3:1 gegen Bad Kötzting durch und hält damit den Traum vom Relegationsplatz am Leben. Nach den Treffern von Valentin Harlander und Oliver Gabel, der per Foulelfmeter auf 2:0 stellte, brachte Maximilian Drexler die Gäste noch einmal heran. In der Nachspielzeit sorgte Franz Gruber schließlich für die Entscheidung.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Im Vergleich zum Spiel in Roding haben wir uns heute deutlich verbessert präsentiert. Wir waren griffiger, strukturierter und insgesamt besser gegen den Ball. Die Führung zur Pause war verdient, auch wenn wir aus unseren Chancen schon mehr hätten machen müssen. Ärgerlich war für mich die Szene nach gut 20 Minuten, als Leopold Knauer nach einem langen Ball als letzter Mann gefoult wird und es nur Gelb gibt - für mich war das eine klare Notbremse. In der zweiten Halbzeit machen wir dann das 2:0, ehe Vornbach ruhig im Spiel bleibt und nach einer aus meiner Sicht unberechtigten Ecke den Anschluss erzielt. Kurz darauf bekommen wir zudem keinen Elfmeter, obwohl unser Stürmer klar am Bein getroffen wird. Am Ende kassieren wir noch das 2:2 durch einen Fernschuss. Deshalb fühlt sich das Remis für uns eher wie zwei verlorene Punkte an."



Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Den Punkt am Sonntagnachmittag nehmen wir natürlich gerne mit, auch wenn es lange nicht danach ausgesehen hat. Der Gegner ist verdient in Führung gegangen und hatte schon zuvor zwei richtig gute Chancen. Insgesamt war es bis zur Halbzeit eine eher zähe Partie. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Burg-Lengenfeld zunächst die besseren Möglichkeiten und das 2:0 war zu diesem Zeitpunkt absolut folgerichtig. Danach hat der Gegner aber etwas nachgelassen, während wir weiter versucht haben, Fußball zu spielen. Wir kommen eher aus dem Nichts zum 2:1, machen kurz darauf auch das 2:2 und plötzlich war wieder richtig Feuer in der Partie. Am Ende bleibt es beim Unentschieden, für das wir uns sicher nicht entschuldigen müssen. Wir sind froh, dass wir die Heimreise mit einem Punkt antreten können. Mich freut das vor allem für die Jungs und die Mannschaft."







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein verdienter Sieg gegen ein nie aufsteckendes Bad Kötzting. Über die gesamten 90 Minuten war es eine sehr intensive Partie. Respekt, was die Jungs heute gezeigt haben. Jetzt wird ein bisschen gefeiert und ab morgen geht der Blick auf Etzenricht. Wir sind zurück im Spiel!"



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Es war ein schwaches Spiel meiner Mannschaft. Wir hatten heute zu wenig Zug in unserem Spiel und haben uns zu viele einfache Fehler geleistet. Dazu kam, dass der Schiedsrichter vor allem in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht keine klare Linie hatte und einige schwer nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat. Das soll aber keine Ausrede sein. Am Ende müssen wir uns an die eigene Nase fassen und haben dieses Spiel verdient mit 1:3 verloren."