Teisbach im Stahlbad Landesliga: »Müssen erwachsen werden«

In der Faschingshochburg Teisbach wird keineswegs Trübsal geblasen. Auf den ersten Blick könnte man das meinen. Der FC ist knallhart in der Landesliga-Realität angekommen und wartet auch nach dem siebten Spieltag noch auf den ersten Sieg. Ein Zähler konnte bislang ergattert werden. Heißt: Letzter Tabellenplatz! Vorherbstlicher Blues also beim amtierenden Meister der Bezirksliga West? Nein, davon kann keine Rede sein...

"Wir lassen uns nicht von unserem Weg, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, abbringen. Da sind wir alle im Verein - Vorstandschaft und Trainerteam - einer Meinung. Es gibt überhaupt keine Unruhe oder Querelen. Das Trainerteam macht einen tollen Job und hat unsere volle Rückendeckung", erklärt Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn im Brustton der Überzeugung. Niemand habe erwartet, dass es einfach so weitergehen würde wie in der Bezirksliga. "Wir haben bewusst keine gestandenen Spieler verpflichtet. Das ist nicht unser Weg. Dass es dadurch extrem schwierig und vielleicht eine einmalige Sache wird, sich auf Verbandsebene zu präsentieren, das nehmen wir in Kauf", so Zahn. Die junge Mannschaft befindet sich derzeit eine Etage höher in einem Lernprozess. "Da geht es uns nicht anders wie Hauzenberg in der Bayernliga", wirft Zahn einen Blick über den Tellerrand hinaus.



Warum die Teisbacher mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen haben? "Wir müssen erwachsen werden. Das wissen die Jungs auch. In der Landesliga spielen wir gegen ausgebuffte Fußballer." Aber es gibt Hoffnung: "In Landshut zuletzt haben wir ein super Spiel gezeigt, aber durch unnötige Fehler vermeidbare Gegentore bekommen. Solche Mannschaften wissen das auszunutzen. Am Ende stand wieder eine Niederlage an der Anzeigetafel, aber wir kommen immer näher ran."



Explizit Lob erhält an dieser Stelle nochmal das Trainerteam um Chefcoach Florian Baumgartl und Co-Trainer Florian Wischinski: "Die beiden sprechen die Dinge, die wir verbessern müssen, nach jedem Spiel ruhig und klar an und verlieren nicht die Geduld. Das machen sie stark." Wischinski hat übrigens nach seinem im vergangenen Herbst erlittenen Kreuzbandriss bereits die ersten Kurzeinsätze zuletzt absolviert. Der 33-jährige Stürmer wird dem Team mit seiner Erfahrung zweifelsohne guttun.

Ein Schlag ins Kontor noch vor Saisonbeginn war freilich der Ausfall von Goalgetter Lukas Meindl. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Bezirksliga-Meistersaison 24 Treffer erzielte, fällt wegen eines Kreuzbandrisses mindestens bis zum Frühjahr aus. "Welcher Verein kann so einen Torjäger ersetzen?", fragt Zahn eher rhetorisch und gibt die Antwort gleich selbst: "Seine Torgefahr, seine Körperlichkeit, seine Zweikampfstärke, das können wir schlicht nicht ersetzen. Lukas` Ausfall tut uns extrem weh. Die Hoffnung ist, dass er in der Frühjahrsrunde wieder angreifen kann."