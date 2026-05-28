Teisbach II & SG Pfeffenhausen feiern Aufstieg

Der FC Teisbach II und die SG Pfeffenhausen/Hornbach sind am Ziel und haben den Aufstieg in die Kreisklasse am Donnerstagabend mit jeweils knappen Siegen gepackt!
Die beiden Verlierer - die SG SSV Eggenfelden/Huldsessen und der ATSV Kelheim II der heutigen dritten Runde spielen am kommenden Sonntag einen letzten freien Platz aus, wenn der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga schafft. Packt es der FCE am Samstagabend ab 18 Uhr zu Gast in Moosinning nicht, gibt es auch keine vierte Runde und beide müssen in der kommenden Saison in der A-Klasse ran.
Nach einem ausgeglichenen ersten Abschnitt erzielte Tim Stein in der 40. Minute das Führungstor für Teisbach, nachdem Philipp Meindl ihn mit einer präzisen Flanke bediente. Stein verwandelte den Kopfball mustergültig ins lange Eck. Die SG SSVH kam stark aus der Kabine und glich in der 52. Minute durch einen Distanzschuss von Laurenz Bockhardt aus. Doch Teisbach antwortete schnell: Lukas Meindl profitierte in der 61. Minute von einem Missverständnis in der SG-Defensive und schob den Ball zum 2:1 ins leere Tor. In der Schlussphase probierte die SG noch einmal alles, doch die Teisbacher Abwehr hielt stand, verteidigte clever und ließ kaum etwas zu. Am Ende darf der FC Teisbach II den verdienten Aufstieg feiern, während die SG SSV Eggenfelden/Huldsessen nun auf den FC Ergolding hoffen muss, um noch eine finale vierte (!) Chance zu bekommen.
Der frühe Führungstreffer fiel bereits in der 2. Minute, als Maximilian Leopold einen Elfmeter souverän in den linken Knick versenkte, nachdem Fabian Huber im Strafraum gefoult wurde. Kelheim reagierte prompt und hatte durch Thomas Riegelsberger eine riesige Chance, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz landete über dem Tor. Im Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich die SG defensiv stark, während Kelheim oft ins Straucheln geriet. Benedikt Pohl vergab kurz vor der Pause eine gute Möglichkeit für die SG. Nach der Halbzeit versuchte Kelheim, Druck aufzubauen, doch die Gäste verteidigten diszipliniert. In der Schlussphase hatte Kelheim mehrere Großchancen, darunter einen Kopfball von Riegelsberger, den Keeper Leiß spektakulär parierte, und einen Pfostenschuss von Tim Schlagbauer. Letztlich blieb es beim knappen Sieg für Pfeffenhausen, der den Aufstieg sicherte.