Teisbach II & SG Pfeffenhausen feiern Aufstieg

Spielort: Aufhausen - Zuschauer: 562Glückwunsch an den FC Teisbach II zum Aufstieg in die Kreisklasse! Unterm Strich ein knapper, aber verdienter Sieg für den FCT vor 562 Zuschauer in Aufhausen. Teisbach ließ über die gesamte Spielzeit nicht viel zu und nutzte seine Chancen konsequent.

Nach einem ausgeglichenen ersten Abschnitt erzielte Tim Stein in der 40. Minute das Führungstor für Teisbach, nachdem Philipp Meindl ihn mit einer präzisen Flanke bediente. Stein verwandelte den Kopfball mustergültig ins lange Eck. Die SG SSVH kam stark aus der Kabine und glich in der 52. Minute durch einen Distanzschuss von Laurenz Bockhardt aus. Doch Teisbach antwortete schnell: Lukas Meindl profitierte in der 61. Minute von einem Missverständnis in der SG-Defensive und schob den Ball zum 2:1 ins leere Tor. In der Schlussphase probierte die SG noch einmal alles, doch die Teisbacher Abwehr hielt stand, verteidigte clever und ließ kaum etwas zu. Am Ende darf der FC Teisbach II den verdienten Aufstieg feiern, während die SG SSV Eggenfelden/Huldsessen nun auf den FC Ergolding hoffen muss, um noch eine finale vierte (!) Chance zu bekommen.