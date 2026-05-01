Teisbach holt "Big Points" gegen den "V" - Dingolfing rasiert Bogen!

Mit dem sechsten Saisonsieg darf die Baumgartl-Elf weiter auf den Klassenerhalt via Relegation hoffen. – Foto: Werner Kroiß

Hofer-Doppelpack ebnet Dingolfing den Sieg

In der Landesliga Mitte empfing der FC Dingolfing den TSV Bogen zu einem von zwei niederbayerischen Duellen an diesem 32. Spieltag, wobei die Vorzeichen klar auf Sieg für die Hausherren standen. Während das Team von Thomas Seidl mit der Empfehlung eines 4:0-Erfolgs über Bad Kötzting und einer Serie von neun ungeschlagenen Partien in Folge die Begegnung im Isarwald-Stadion antrat, befindet sich der TSV Bogen immer noch in einer Ergebniskrise.

Trotz des 1:1-Remis aus dem Hinspiel und der Hoffnung der Gäste, ihre ausgeglichene Torbilanz zu verteidigen, übernahm der Tabellenfünfte nach einer kurzen Abtastphase komplett das Kommando. Daniel Hofer eröffnete in der 22. Minute nach genialer Vorarbeit von Fabian Prebeck-Sanchez den Torreigen, ehe Prebeck-Sanchez selbts nur zwei Minuten später zum 2:0 abstaubte (24.). Kurz vor der Pause sorgte erneut Hofer mit seinem 15. Saisontreffer für klare Verhältnisse - und stellte auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit ließen die Dingolfinger gegen den phasenweise überforderten Tabellenzehnten nichts mehr anbrennen und unterstrichen ihre Offensivstärke von nunmehr 67 Saisontoren. Marcel Müller schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit seinem achten Saisontreffer auf 4:0 hoch, bevor Ben Kouame kurz vor dem Ende (87.) den 5:0-Endstand markierte. Während der FCD seine Erfolgswelle eindrucksvoll fortsetzt und den 18. Saisonsieg feiert, bleibt der TSV Bogen unter Trainer Max Bachl-Staudinger das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.

Ein überaus wichtiger Dreier für Teisbach

Big Points im Kampf um die Relegation hat der FC Teisbach gelandet, der den SSV Eggenfelden mit 3:1 besiegen konnte. Trotz Favoritenrolle der Gäste, die stolze 21 Punkte mehr auf dem Konto hatten, nahm der Tabellenvorvorletzte den Schwung aus dem jüngsten Sieg gegen Bogen mit in die Partie.

Nach dem 2:2-Remis im Hinspiel erwischte die Elf von Florian Baumgartl den besseren Start: Valentin Haarlander brach in der 22. Minute den Bann und erzielte mit seinem sechsten Saisontreffer die wichtige 1:0-Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte die Heimelf nach, als Oliver Gabel eine Vorlage des agilen Haarlander zum 2:0 verwertete (50.).

Der "V", der nach zuletzt drei sieglosen Spielen eigentlich den Abwärtstrend stoppen wollte, gab sich jedoch noch nicht geschlagen. Torjäger Martin Stoller brachte die Schmidt-Elf in der 65. Minute mit seinem 13. Saisontreffer wieder heran- und sorgte für eine spannende Schlussphase. Die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn machte jedoch Romeo Fischer zunichte: In der 79. Minute erzielte er sein Premierentor in dieser Spielzeit und markierte den 3:1-Endstand.

Während der SSV Eggenfelden damit weiter im unteren Mittelfeld stagniert, feiert der FC Teisbach den sechsten Saisonsieg und macht einen riesigen Schritt, um die Chance auf den Klassenerhalt über die Relegation am Leben zu erhalten.