Teisbach: Erfolgsduo Baumgartl/Wischinski geht im Sommer von Bord

Vor einem halben Jahr schaffte der FC Teisbach mit der Meisterschaft in der Bezirksliga West den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. In der Landesliga hat der Underdog zwar erwartungsgemäß keinen leichten Stand, hat aber noch alle Möglichkeiten, in den verbleibenden 15 Partien den Klassenerhalt zu schaffen. Unabhängig vom Saisonausgang werden Chefanweiser Florian Baumgartl und Co-Spielertrainer Florian Wischinski die Weiß-Blauen im Sommer nach drei Jahren verlassen.

"Wochenlange Spekulationen helfen niemandem weiter. Uns beiden war es daher wichtig, dass der Verein und natürlich in erster Linie die Mannschaft unmittelbar nach Abschluss der Vorrunde, und damit verhältnismäßig früh, Planungssicherheit hat und man in aller Ruhe die Weichen für die kommende Saison stellen kann. Der Wunsch der Verantwortlichen und des Teams mit uns, unabhängig vom Ausgang dieser Saison, eine vierte Spielzeit weitermachen zu wollen, hat uns sehr geehrt und ist in der heutigen Zeit nicht unbedingt üblich. Aber auch wenn alles immer zu 100 Prozent gepasst hat, sehr viele Freundschaften entstanden sind und es einfach eine schöne Zeit war und ist, wird unserer Meinung im Sommer einfach der richtige Zeitpunkt gekommen sein, Servus zu sagen und Platz für neue Trainer mit neuen Ideen zu machen. Der FC Teisbach ist etwas Besonderes und es freut uns sehr, dass wir einen kleinen Teil zur positiven Entwicklung der letzten Jahre beitragen durften. Bis zum Saisonende wollen wir weiterhin alle Akteure bestmöglich unterstützen, um das gemeinsame Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere Nachfolger dürfen sich definitiv auf einen auf allen Ebenen top aufgestellten Verein, eine auf und neben dem Platz überragende Mannschaft, sowie erstklassige Fans freuen", lassen Baumgartl und Wischinski in einem gemeinsam verfassten Statement verlauten.







"Nach drei gemeinsamen Spielzeiten wird das Trainerduo Florian Baumgartl und Florian Wischinski den FC Teisbach verlassen. In dieser bewegten, aber äußerst lehrreichen Zeit haben unsere Jungs enorm von ihrer fachlichen und menschlichen Arbeit profitiert. In der Saison 2023/2024 kämpften wir noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga, ehe uns 2024/2025 überraschend der Aufstieg in die Landesliga samt niederbayerischem Meistertitel gelang. Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte, der ganz klar die Handschrift unserer beiden Trainer trägt. Gerne hätten wir die Zusammenarbeit fortgesetzt. Beide Coaches sind den Teisbacher Weg vorbildlich mitgegangen und haben maßgeblich dazu beigetragen, mehrere Jugendspieler erfolgreich in die Landesligamannschaft zu integrieren. Dies basierte auf der gelungenen Kombination aus akribischer Trainingsarbeit und großer Empathie für die Spieler. Baumgartl und Wischinski verstanden es, nicht nur taktisch präzise zu arbeiten, sondern auch die individuellen Stärken und Bedürfnisse der Spieler gezielt zu fördern. Dafür gilt ihnen unser ausdrücklicher Dank", sagen die Verantwortlichen des FCT.





