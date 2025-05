Teisbach dicht vor dem Titelgewinn - Eintracht Landshut steigt ab

Die Würfel scheinen gefallen: Der SV Neufraunhofen setzte auch das Topspiel gegen den TV Schierling mit 1:2 in den Sand und muss den zweiten Platz damit - zumindest vorübergehend - an die Labertaler abgeben. Tabellenführer FC Teisbach meisterte seine Hausaufgabe gegen Schlusslicht TSV Ergoldsbach mit einem 5:0-Heimerfolg eindrucksvoll. Der Primus steht damit mit eineinhalb Beinen in der Landesliga. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, brauchen Gruber, Gabel und Kameraden noch einen Punkt. Und selbst der könnten nicht mehr notwendig sein, wenn die Konkurrenten Schierling (noch zwei Partien) und Neufraunhofen (noch drei Spiele, unter anderem kommenden Sonntag in Teisbach) nicht das Punktemaximum einspielen. Im Tabellenkeller steht der Abstieg des FC Eintracht Landshut fest. Die Bjelobrk-Truppe kassierte gegen den FC-DJK Simbach eine empfindliche 2:6-Heimpleite und muss somit nach nur einem Jahr zurück in die Kreisliga. Enorm wichtige Dreier holten hingegen der TV Aiglsbach (4:0 gegen den FSV Landau) und der FSV VfB Straubing (2:1 gegen den FC Ergolding). Keinen Sieger gab es zwischen dem ASCK Simbach und dem FC Walkertshofen - Endstand 1:1. Auf dem Vormarsch bleibt der TSV Langquaid, der mit einem Mini-Aufgebot bei der TuS Pfarrkirchen mit 2:0 die Oberhand behielt. Ebenfalls auswärts voll punkten konnte der ATSV Kelheim, der beim SV Türk Gücü Straubing mit 1:0 siegte.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Bis zum 2:0 war es ein Geduldsspiel gegen hervorragend organisierte Ergoldsbacher. Im Anschluss haben wir es gut ausgespielt und wohl auch in der Höhe verdient gewonnen. 61 Punkte sind eine schöne Momentaufnahme. Jetzt gilt der volle Fokus dem Topspiel gegen Neufraunhofen."











Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Wir waren speziell in der zweiten Hälfte die deutlich aktivere Mannschaft. Aber es ist momentan wie verhext: Hinten haben wir uns wieder ein richtiges Ei eingefangen und vorne können wir aktuell beste Chancen nicht nutzen. In der zweiten Hälfte hat wir einen Pfostenkopfball und noch zwei weitere hundertprozentige Möglichkeiten. Auch wenn es eine momentan eine schwierige Situation ist, werden wir weiter alles probieren. Personell wird die Lage aber leider immer kritischer."







Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Es war ein wahnsinnig gutes Spiel von beiden Seiten. Wir haben sehr gut verteidigt und haben nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen können. Daher war es in meinen Augen ein verdienter Sieg, der uns viel Auftrieb für die beiden noch anstehenden Aufgaben gegen Pfarrkirchen und bei Türk Gücü Straubing geben wird. Es ist für uns noch sehr viel möglich und dementsprechend freuen wir uns auf das Saisonfinale."





Daniel Ritzinger (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir sind mit der ersten Aktion in Führung gegangen und konnten dann schnell ein zweites Tor nachlegen. Das hat uns die Sicherheit gegeben, die man in solchen Situation braucht. Danach haben wir weiter in den richtigen Momenten nachgelegt. Großes Kompliment an die Mannschaft, da es keine einfache Situation war und ist. Wir haben eine super Mentalität und werden bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen."









Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Offensiv fehlte es an Durchschlagskraft, was wenig überrascht, wenn der torgefährlichste Spieler der Mannschaft, die heute auf dem Platz stand, bislang lediglich zwei Saisontore erzielt hat. In der Defensive führten zu viele individuelle Fehler zu Gegentreffern. Die hohe Belastung der vergangenen Wochen hat spürbar Spuren hinterlassen und wurde durch die personellen Ausfälle zusätzlich verstärkt. Jetzt gilt es, die Niederlage sachlich aufzuarbeiten und sämtliche Kräfte für den bevorstehenden Endspurt zu mobilisieren.“