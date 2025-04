Teisbach behauptet Tabellenführung, Schierling lässt Punkte liegen

Muhamed Subasic, Spielertrainer ASCK Simbach: "Ein sehr wichtiger Sieg für uns, Respekt an die die Jungs, wie sie heute gekämpft haben. Wir waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team, ich glaube Schierling glich in der 39. Minute mit ihren erstem Torschuss aus. Im zweiten Durchgang konnten wir an die gute Leistung von der ersten Halbzeit anknüpfen und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Wir hatten zwar bei ein paar Mal Glück, da Schierling sehr gute Tormöglichkeiten nicht nutzen konnte. Aber das nötige Glück haben wir uns heute auch irgendwo verdient, wir haben uns gegen ein Team, das um den Aufstieg kämpft, einen Dreier geholt. Ein wichtiger Sieg, auch im Hinblick auf die nächsten Spiele, denn am Donnerstag wartet ja schon der Tabellenführer aus Teisbach.."

Torsten Holm, Trainer TV Aiglsbach: "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel, wir hatten viele Ballverluste und waren viel zu nervös. Walkertshofen hat es im ersten Durchgang super gemacht, haben viel mit langen Bällen operiert und uns immer gefordert. Trotzdem hätten wir in der ersten Halbzeit einen Elfer bekommen müssen, der aber nicht gepfiffen wurde. Christian Brandl nutzte einen Umschaltmoment hervorragend zur Führung für Walkertshofen. In der Halbzeit passten wir die Taktik etwas an und waren dann im zweiten Durchgang klar überlegen. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg auch in der Höhe so in Ordnung. Ein wichtiger Derbysieg heute - wir sind aber noch nicht durch, also müssen wir konzentriert weiter arbeiten."