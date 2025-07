Teinachtal-Turnier startet mit packenden Derbys in vier Gruppen

Wenn am 18. Juli der Anpfiff zum Teinachtal- und Umgebungsturnier ertönt, steht die Region wieder ganz im Zeichen des Amateurfußballs. In vier Gruppen messen sich zahlreiche Mannschaften aus der Umgebung in jeweils 60-minütigen Partien – mit Spannung, Einsatz und der Aussicht auf das große Finale am Montag.

Den Turnierstart am Freitagabend gestalten zunächst die Teams der Gruppen C und B. Um 18:30 Uhr eröffnet die SG Teinachtal II gegen die SG Ettmannsweiler/Aichelberg den Wettbewerb. Eine Stunde später steigt mit der Partie zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach und der Spvgg Wart-Ebershardt auch das erste Kräftemessen in der Gruppe B.

Samstag bringt dichtes Spielprogramm

Am Samstag folgt dann das Vorrundenspektakel mit sechs Begegnungen. Um 14 Uhr eröffnet die SG Teinachtal in der Gruppe A gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein. Danach greifen auch die Mannschaften der Gruppen D, B und C ins Geschehen ein. Besonders im Blickpunkt: die Doppelbelastung für den SC Neubulach, der um 15 Uhr gegen die SG Hirsau/Ernst/Oberkollbach sowie um 19 Uhr gegen den TSV Wildberg gleich zwei Partien bestreitet.

Entscheidende Gruppenspiele am Sonntag

Auch am Sonntag geht es mit vier weiteren Vorrundenspielen weiter. In der Gruppe A treffen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein und die SG Spielberg-Berneck/Zwerenberg aufeinander. Die Gruppen C und D komplettieren ihre Vorrunde mit den Duellen SG Ettmannsweiler/Aichelberg gegen den 1. FC Egenhausen sowie SG Hirsau/Ernst/Oberkollbach gegen den TSV Wildberg. Ab 14 Uhr kämpft dann die Gruppe B mit dem Duell zwischen dem SC Neubulach und der Spvgg Wart-Ebershardt um die letzten Halbfinaltickets.

Halbfinale am Sonntagabend – Finale am Montag

Direkt im Anschluss an die letzten Gruppenspiele stehen am Sonntagabend vier Halbfinalbegegnungen an. Jeweils Gruppensieger treffen auf Gruppenzweite aus anderen Gruppen, was sowohl brisante Nachbarschaftsduelle als auch neue Paarungen verspricht. Die beiden Finalspiele sind schließlich auf Montagabend terminiert. Um 18 Uhr und 19:15 Uhr wird dann feststehen, wer sich in diesem Jahr den Titel beim traditionsreichen Teinachtal- und Umgebungsturnier sichern kann.