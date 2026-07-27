"Teilweise vogelwild“: Karlsfeld siegt deutlich gegen Gerolfing

Zwei Treffer erzielte der erst 19 Jahre alte Leo Kristic (am Ball) für die Karlsfelder Eintracht. – Foto: HAB

Der TSV Eintracht Karlsfeld gewinnt sein erstes Bezirksligaspiel seit acht Jahren gegen den FC Gerolfing. Trainer Florian Beutlhauser sagt aber: „Am Ende hätte es auch 7:4 stehen können."

Der Absteiger aus Karlsfeld ging mit drei Neuzugängen in sein erstes Bezirksligaspiel seit acht Jahren: Im Tor spielte Rückkehrer Nico Eicher, auf der Doppelsechs der 18-jährige Koray Candar und in der Spitze der nur ein Jahr ältere Leo Kristic. Der Stürmer hatte in der Vorbereitung überzeugt. Gegen Gerolfing unterstrich er seine starke Form: Kristic war es, der in der 17. Minute nach einem Konter die Führung für die Karlsfelder erzielte. „Das Tor hat uns etwas Sicherheit gegeben, denn bis dahin waren wir nervös und nicht im Spiel“, sagte Beutlhauser.

Auftakt gut, alles gut? Ganz so einfach ist es nicht. Der TSV Eintracht Karlsfeld hat zwar gegen den FC Gerolfing mit 4:0 gewonnen und mit diesem Ergebnis gleich am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord ein Ausrufezeichen gesetzt. Allerdings hätte das Spiel vor allem in der ersten Hälfte auch in die andere Richtung kippen können. „Die Analyse fällt mir deshalb sehr schwer“, sagte Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser.

Karlsfeld gewinnt sein erstes Bezirksligaspiel seit acht Jahren gegen den FC Gerolfing

Im Anschluss steigerten sich die Karlsfelder, von ihrer Bestform waren sie aber weiterhin ein gutes Stück entfernt. „Wir hatten schon auch Glück“, gab Beutlhauser zu. Unter anderem, als Gerolfings Christian Träsch von der Mittellinie abzog und Eicher fast überraschte. Der Keeper lenkte den Ball gerade noch an die Latte.

Auch nach langen Bällen oder Träschs gefährlichen Standards musste die Eintracht zittern. Allerdings hatten die Karlsfelder auch Chancen, die Führung auszubauen. Am Spielstand änderte sich in der ersten Hälfte aber nichts mehr. „Wir hätten zurückliegen, aber auch 3:0 führen können“, so Beutlhauser.

Nach dem Seitenwechsel stellten er und sein Kollege Florian Hönisch um. Fabian Barth kam für den glücklosen Tobias Beyer – und sollte zum Glücksgriff des Trainerduos werden. Der kreativere Barth bediente kurz nach Wiederbeginn Kristic, der gleich in seinem ersten Punktspiel im Eintracht-Trikot den Doppelpack schnürte (51.).

Beutlhauser spricht von einer vogelwilden Partie

Nur sechs Minuten später schlug Barth eine Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Roman Gertsmann hochstieg und zum 3:0 einköpfte. Es war die Vorentscheidung in einem Spiel, in dem allerdings weiterhin auf beiden Seiten weitere Treffer möglich waren. Einer fiel noch – erneut für Karlsfeld: Nach einem Angriff über rechts spielte Barth ins Zentrum auf Florian Schrattenecker, der den 4:0-Endstand markierte.

„Es war ein komisches Spiel. Am Ende hätte es auch 7:4 stehen können. Gerolfing hatte Chancen, hat uns aber auch viel angeboten. Es war teilweise vogelwild“, so Beutlhausers Fazit, der anfügte: „Wir wissen nicht, wo wir stehen.“