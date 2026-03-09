„Teilweise grenzwertig“ – Hitziges Derby endet Unentschieden Derby mit Eklat von Tobias Huber · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

TSV Gräfelfing gegen TSV Neuried - Derby am 07.03.36 ab 13.15 Uhr. Freude über Tor von Nr. 8 Emil Pärssinen / Gräfelfing (rechts im blauen Trikot / Torschütze). Unverständnis bei den Neuriedern. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Das Kreisliga-Derby zwischen Gräfelfing und Neuried eskalierte mehrfach. Der Schiedsrichter musste Neurieds Co-Trainer vom Platz stellen.

Schiedsrichter Laurenz Trunk hatte am Samstag Schwerstarbeit zu verrichten. „Ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen“, bekannte Andreas Gries. Der Trainer des TSV Gräfelfing hatte im Vorfeld des Kreisliga-Derbys gegen den TSV Neuried darauf gehofft, dass es nicht zu hitzig werden würde. Es kam anders. „Teilweise war es schon grenzwertig“, sagte Gries angesichts der zahlreichen Schubsereien nach der Pause. Immerhin: Trunk schaffte es immer wieder, die Gemüter zu beruhigen, und kam ohne Platzverweise aus. Einzige Ausnahme: Neurieds Co-Trainer, Devrim Tacyildiz, sah die Rote Karte, als er sich nach der Behandlung eines seiner Spieler ein Wortgefecht mit Trunk geliefert hatte. „Wir warten erst mal den Schiedsrichterbericht ab“, kommentierte Neurieds Interimstrainer, Robert Schöttl, die Situation. Wie berichtet, bekleidet er den Posten nach der überraschenden Trennung des TSV von seinem ehemaligen Chefcoach, Thomas Hiechinger, bis auf Weiteres in Zusammenarbeit mit U19-Trainer Stefan Simic. Fußball wurde am Samstagnachmittag zwischendurch auch mal gespielt, die hartumkämpfte Partie endete auf dem kleinen Gräfelfinger Kunstrasen 1:1. Die Neurieder Fußballer liegen damit weiterhin drei Zähler vor dem abstiegsbedrohten Lokalrivalen. „Wir hatten mehr Chancen und hätten den Sieg vielleicht etwas mehr verdient gehabt. Aber Neuried hat auch seine spielerischen Qualitäten gezeigt“, resümierte Gries.