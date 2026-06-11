Teilnehmerfeld komplett: TSV Havelse bleibt der 3. Liga erhalten

Havelse übernimmt den Startplatz von 1860 München. – Foto: Sven Leifer

Begünstigt durch den abermaligen Zwangsabstieg des TSV 1860 München in die Regionalliga, startet der TSV Havelse stattdessen zur neuen Saison in der 3. Liga. Die nachträgliche wie plötzliche Rettung erfolgt also über den grünen Tisch.

Schlussendlich ist der Drittliga-Verbleib des Tabellen-17. aus der abgelaufenen Spielzeit keine sonderlich große Überraschung mehr. Kurz nach dem Rückzug der Löwen, stand gar im Raum, dass Havelse auf sein Recht als Rückkehrer verzichten können. Darauf beruhende Unklarheiten an der Heimspielstätte wurden allerdings schnell wieder bereinigt. Der TSV wird in der kommenden Saison nicht wie zuvor im Wilhelm-Langrehr-Stadion, sondern im Eilenriedstadion von Hannover 96 spielen.

Seine Prognose sollte eintreffen. Laut DFB soll Havelse alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt haben und erhält damit die Lizenz für die näher rückende Drittliga-Spielzeit.

Mit der gesicherten Teilnahme des TSV hat der Verband nun auch Planungssicherheit. Die 19 weiteren Teams für die kommende Saison haben nämlich ebenfalls die Lizenz erhalten. Der Spielplan für die neue Saison soll laut DFB zwischen dem 9. und 16. Juli öffentlich gemacht werden. Das Eröffnungsspiel wird planmäßig am 7. August über die Bühne gehen.