Teilnehmerfeld komplett: Das ist die 3. Liga 2025/26

Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 1. bis 3. August.

Aufgestiegen sind der MSV Duisburg, TSV Havelse, 1. FC Schweinfurt und TSG Hoffenheim II.

Aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind SSV Jahn Regensburg und SSV Ulm.

Während die meisten Drittligisten in der wohlverdienten Sommerpause sind und die Akkus für die neue Saison aufladen, stand am Sonntag noch ein finales Entscheidungsspiel an. In einem dramatischen Duell setzte sich der TSV Havelse gegen Lok Leipzig in der Verlängerung durch und löste als letztes Team das Ticket für die 3. Liga. Die neue Saison startet am ersten August-Wochenende, in die Vorbereitung geht es für die meisten Vereine in der zweiten Juni-Hälfte.