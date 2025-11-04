Teilnehmerfeld für das Lotto MASTERS 2026 steht fest Acht Teams kämpfen am 10. Januar um den Titel – NORDCUP-Quali läuft noch bis Ende November

Das beliebte Hallenfußballturnier nimmt Gestalt an: Die Teilnehmer beim diesjährigen MASTERS stehen fest. Während die Männerkonkurrenz vollständig ist, läuft bei den Frauen noch die Qualifikation.

Nun ist das Teilnehmerfeld beim MASTERS komplett. Neben den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck, SC Weiche Flensburg und VfB Lübeck werden auch die Flens-Oberligisten Heider SV, Holstein Kiel II, SV Eichede, SV Todesfelde sowie VfR Neumünster am 10. Januar an den Start gehen. Damit verspricht das Turnier wieder hochklassigen Hallenfußball mit spannenden Derbys und bekannten Gesichtern.

Auch bei den Frauen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Stichtag für die NORDCUP-Qualifikation ist der 30. November. Dann stehen neben den gesetzten Regionalligisten Holstein Kiel und SV Henstedt-Ulzburg die vier Qualifikanten aus der VR-Banken Oberliga fest.