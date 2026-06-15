– Foto: Thomas Rinke
Teilnehmerfeld der Qualifikanten veröffentlicht
Der Verbandsjungenspielausschuss hat das Teilnehmerfeld für die Qualifikationsspiele ermittelt – die Übersicht ist ab sofort online verfügbar.
von jad · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die Auslosung der Paarungen erfolgt am Donnerstag, 18. Juni 2026 (19.00 Uhr) in der Sportschule Hennef (Aula). Es handelt sich um eine Pflichtveranstaltung für alle beteiligten Vereine
Die Qualifikationsspiele finden am 24. Juni 2026 sowie am 27. Juni 2026 statt. Spielverlegungen können nur vor Ort im gegenseitigen Einvernehmen der teilnehmenden Vereine vereinbart werden. Bitte berücksichtigen Sie diese Vorgaben frühzeitig bei Ihrer Planung.
- U19-Mittelrheinliga:
SC Germania Erftstadt-Lechenich, SF Troisdorf 05, SC Fortuna Bonn, SV Schlebusch, FC Wegberg-Beeck, JSG Erft 01 Euskirchen
U19-Bezirksliga:
SV Deutz II, FC Rheinsüd Köln II, Eintracht Verlautenheide, 1. FC Düren II, DJK Roland West, FC BW Friesdorf, 1. FC Niederkassel, SV Frömmersbach, Frechen 20, VFJ Laurensberg, JFV Bördeland Vettweiß, Niersquelle Kuckum, SV Westhoven-Ensen, FC Eschweiler, GW Brauweiler, SV Union Rösrath, Godesberger FV, Wahlscheider SV
U17-Mittelrheinliga:
FV Wiehl, SC Borussia Lindenthal, 1. FC Düren, FC BW Friesdorf, FC Hürth, JSG Erft 01 Euskirchen
U17-Bezirksliga:
DJK Südwest Köln, SV Schlebusch, 1. FC Spich, SV Lövenich/Widdersdorf, SV Deutz 05 II, SSV Bornheim, JFV Siebengebirge, SV Bergisch Gladbach II, SSV Eintracht Lommersum, FC Rheinsüd Köln II, Concordia Oidtweiler, SV Rot Weiß Lamersdorf, FC Wegberg-Beeck II, 1. JFS Köln, SC Brühl, Jugendsport Wenau, Heiligenhauser SV, FV Bonn-Endenich
U15-Bezirksliga:
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, GW Brauweiler, Germania Zündorf, VfL 08 Vichttal, CfB Ford Niehl, FV Wiehl, FC Pesch, FC BW Friesdorf, 1. FC Niederkassel, TUS Lindlar, FC Bergheim 2000, Borussia Brand, FC Germania Lich-Steinstraß, SC Selfkant, SV Deutz 05, Concordia Oidtweiler, BW Königsdorf, SC Blau Weiß Köln, 1. FC Godesberg, SV Union Rösrath
Einwendungen dagegen sind gemäß den Durchführungsbestimmungen nur bis Dienstag, 16. Juni 2026 (18.00 Uhr) beim Verbandsjungenspielausschuss über das E-Postfach (vjspa.fvm(at)fvm.evpost.de) möglich. Spätere Beschwerden sind unzulässig.