Allgemeines
Teilnehmer, Modus, Spielplan: So läuft der 32. Dessau Juniors Cup

Dessau Juniors Cup +++ In der Anhalt Arena zeigt sich am Wochenende wieder der talentierte U11-Nachwuchs

Die letzten Sieger klingen nach Europapokal: Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam und Austria Wien sicherten sich bei den vergangenen drei Auflagen des Dessau Juniors Cups den Titel in der Anhalt-Arena. Am Samstag und Sonntag wird der 32. Sieger beim renommierten U11-Hallenturnier gesucht.

Die Teilnehmer

Auch dann ist wieder für internationales Flair in Dessau gesorgt. Mit dem englischen Traditionsverein FC Liverpool, Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden sowie den österreichischen Vertretern Austria Wien sowie Linzer ASK sind auch in diesem Jahr wieder vier Teams aus dem europäischen Ausland dabei.

Hinzu kommen die Nachwuchsteams von gleich sieben Bundesligisten und fünf Zweitligisten. Mit ihnen dürfen sich nicht nur die Junioren des Halleschen FC messen, sondern auch die Nachwuchskicker der SG Blau-Weiß Dessau, des Dessauer SV 97, des SV Dessau 05 und der SG Union Sandersdorf als regionale Vertreter.

Der Modus

Zunächst gehen am Sonnabend die vier Vorrunden-Gruppen über die Bühne. In den drei Gruppen á fünf und der einen Gruppe á sechs Teams qualifizieren sich die jeweils ersten vier Mannschaften für die Zwischenrunde. Mit dieser geht es am Sonntag weiter. In jeder der vier Zwischenrunden-Gruppen landen ein Erst-, ein Zweit-, ein Dritt- und ein Vierplatzierter aus der Vorrunde. Nach drei Begegnungen (im Modus Alle-gegen-alle) qualifizieren sich die Gruppensieger und die Zweitplatzierten jeder Zwischenrunden-Gruppe für das Viertelfinale. Von da an geht es mit dem K.o.-Modus weiter.

Die Vorrunden-Gruppen

Gruppe I

  • SG Union Sandersdorf
  • Linzer ASK (AUT)
  • Borussia Mönchengladbach
  • Borussia Dortmund
  • SV Werder Bremen

Gruppe II

  • Dessauer SV 97
  • Austria Wien (AUT)
  • FC Augsburg
  • FSV Mainz 05
  • FC Schalke 04

Gruppe III

  • SV Dessau 05
  • Feyenoord Rotterdam (NL)
  • 1. FC Union Berlin
  • Hannover 96
  • SG Dynamo Dresden

Gruppe IV

  • SG Blau-Weiß Dessau
  • Hallescher FC
  • FC Liverpool (GB)
  • RB Leipzig
  • Hertha BSC
  • Arminia Bielefeld

Die Zwischenrunden-Gruppen

Gruppe A

  • 1. Gruppe I
  • 2. Gruppe IV
  • 3. Gruppe III
  • 4. Gruppe II

Gruppe B

  • 1. Gruppe II
  • 2. Gruppe I
  • 3. Gruppe IV
  • 4. Gruppe III

Gruppe C

  • 1. Gruppe III
  • 2. Gruppe II
  • 3. Gruppe I
  • 4. Gruppe IV

Gruppe D

  • 1. Gruppe IV
  • 2. Gruppe III
  • 3. Gruppe II
  • 4. Gruppe I

Der Spielplan

45 Partien in der Vorrunde, 24 Begegnungen in der Zwischenrunde und sieben Entscheidungen in der K.o.-Phase wird es auf dem Parkett der Anhalt Arena geben, dann steht der Sieger beim 32. Dessau Juniors Cup fest. Am Sonnabend rollt ab 8:30 Uhr mit dem ersten Duell zwischen Union Sandersdorf und dem Linzer ASK der Ball. Am Sonntag geht es sogar schon um 8 Uhr los. Die Viertelfinals sind für Sonntagmittag ab 12:30 Uhr vorgesehen, das Endspiel soll um 13:45 Uhr starten.

>> Der Spielplan vom 32. Dessau Juniors Cup: (hier klicken)

Die bisherigen Sieger

Mit insgesamt elf Triumphen ist Borussia Dortmund der klare Rekordsieger beim Dessau Juniors Cup - gefolgt von Hertha BSC mit insgesamt sechs Erfolgen. Mit Slavia Prag (1999), dem FC Chelsea (2017) sowie den jüngsten Sieger aus Rotterdam (2024) und Wien (2025) ging der Pokal bisher viermal ins Ausland.

  • 1994: Borussia Dortmund
  • 1995: TSV 1860 München
  • 1996: Borussia Dortmund
  • 1997: Borussia Dortmund
  • 1999: Slavia Prag
  • 2000: Borussia Dortmund
  • 2001: Eintracht Frankfurt
  • 2002: Borussia Dortmund
  • 2002: Borussia Dortmund
  • 2004: FC Bayern München
  • 2005: FC Schalke 04
  • 2006: Hertha BSC
  • 2007: 1. FC Köln
  • 2008: VfB Stuttgart
  • 2009: Hertha BSC
  • 2010: Hertha BSC
  • 2011: Borussia Dortmund
  • 2012: Borussia Dortmund
  • 2013: Borussia Dortmund
  • 2014: 1. FC Köln
  • 2015: 1. FC Köln
  • 2016: FC Bayern München
  • 2017: FC Chelsea
  • 2018: Borussia Dortmund
  • 2019: Hertha BSC
  • 2020: Hertha BSC
  • 2021: Hertha BSC (*Sommer-Edition)
  • 2022: 1. FC Köln (*Sommer-Edition)
  • 2023: Borussia Dortmund
  • 2024: Feyenoord Rotterdam
  • 2025: Austria Wien

