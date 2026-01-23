Teilnehmer, Modus, Spielplan: So läuft der 32. Dessau Juniors Cup

Die letzten Sieger klingen nach Europapokal: Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam und Austria Wien sicherten sich bei den vergangenen drei Auflagen des Dessau Juniors Cups den Titel in der Anhalt-Arena. Am Samstag und Sonntag wird der 32. Sieger beim renommierten U11-Hallenturnier gesucht.
Auch dann ist wieder für internationales Flair in Dessau gesorgt. Mit dem englischen Traditionsverein FC Liverpool, Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden sowie den österreichischen Vertretern Austria Wien sowie Linzer ASK sind auch in diesem Jahr wieder vier Teams aus dem europäischen Ausland dabei.
Hinzu kommen die Nachwuchsteams von gleich sieben Bundesligisten und fünf Zweitligisten. Mit ihnen dürfen sich nicht nur die Junioren des Halleschen FC messen, sondern auch die Nachwuchskicker der SG Blau-Weiß Dessau, des Dessauer SV 97, des SV Dessau 05 und der SG Union Sandersdorf als regionale Vertreter.
Zunächst gehen am Sonnabend die vier Vorrunden-Gruppen über die Bühne. In den drei Gruppen á fünf und der einen Gruppe á sechs Teams qualifizieren sich die jeweils ersten vier Mannschaften für die Zwischenrunde. Mit dieser geht es am Sonntag weiter. In jeder der vier Zwischenrunden-Gruppen landen ein Erst-, ein Zweit-, ein Dritt- und ein Vierplatzierter aus der Vorrunde. Nach drei Begegnungen (im Modus Alle-gegen-alle) qualifizieren sich die Gruppensieger und die Zweitplatzierten jeder Zwischenrunden-Gruppe für das Viertelfinale. Von da an geht es mit dem K.o.-Modus weiter.
Gruppe I
Gruppe II
Gruppe III
Gruppe IV
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
45 Partien in der Vorrunde, 24 Begegnungen in der Zwischenrunde und sieben Entscheidungen in der K.o.-Phase wird es auf dem Parkett der Anhalt Arena geben, dann steht der Sieger beim 32. Dessau Juniors Cup fest. Am Sonnabend rollt ab 8:30 Uhr mit dem ersten Duell zwischen Union Sandersdorf und dem Linzer ASK der Ball. Am Sonntag geht es sogar schon um 8 Uhr los. Die Viertelfinals sind für Sonntagmittag ab 12:30 Uhr vorgesehen, das Endspiel soll um 13:45 Uhr starten.
>> Der Spielplan vom 32. Dessau Juniors Cup: (hier klicken)
Mit insgesamt elf Triumphen ist Borussia Dortmund der klare Rekordsieger beim Dessau Juniors Cup - gefolgt von Hertha BSC mit insgesamt sechs Erfolgen. Mit Slavia Prag (1999), dem FC Chelsea (2017) sowie den jüngsten Sieger aus Rotterdam (2024) und Wien (2025) ging der Pokal bisher viermal ins Ausland.