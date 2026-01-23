Teilnehmer, Modus, Spielplan: So läuft der 32. Dessau Juniors Cup

– Foto: Anhalt Sport

Die letzten Sieger klingen nach Europapokal: Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam und Austria Wien sicherten sich bei den vergangenen drei Auflagen des Dessau Juniors Cups den Titel in der Anhalt-Arena. Am Samstag und Sonntag wird der 32. Sieger beim renommierten U11-Hallenturnier gesucht.

Die Teilnehmer Auch dann ist wieder für internationales Flair in Dessau gesorgt. Mit dem englischen Traditionsverein FC Liverpool, Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden sowie den österreichischen Vertretern Austria Wien sowie Linzer ASK sind auch in diesem Jahr wieder vier Teams aus dem europäischen Ausland dabei. Hinzu kommen die Nachwuchsteams von gleich sieben Bundesligisten und fünf Zweitligisten. Mit ihnen dürfen sich nicht nur die Junioren des Halleschen FC messen, sondern auch die Nachwuchskicker der SG Blau-Weiß Dessau, des Dessauer SV 97, des SV Dessau 05 und der SG Union Sandersdorf als regionale Vertreter.

Der Modus Zunächst gehen am Sonnabend die vier Vorrunden-Gruppen über die Bühne. In den drei Gruppen á fünf und der einen Gruppe á sechs Teams qualifizieren sich die jeweils ersten vier Mannschaften für die Zwischenrunde. Mit dieser geht es am Sonntag weiter. In jeder der vier Zwischenrunden-Gruppen landen ein Erst-, ein Zweit-, ein Dritt- und ein Vierplatzierter aus der Vorrunde. Nach drei Begegnungen (im Modus Alle-gegen-alle) qualifizieren sich die Gruppensieger und die Zweitplatzierten jeder Zwischenrunden-Gruppe für das Viertelfinale. Von da an geht es mit dem K.o.-Modus weiter. Die Vorrunden-Gruppen Gruppe I