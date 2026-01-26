Teilnehmer für den Landratscup gefunden

Am Wochenende war die JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 Ausrichter von fünf Vorrundenturnieren für den diesjährigen Landratscup. Auch in diesem Jahr organisiert die JFG mit Abstand die meisten Turniere im Landkreis. Vorstand Lukas Martin und sein Team leisteten wieder einmal großartige Arbeit. Den Zuschauern wurden stundenlang mit zum Teil atemberaubenden Juniorenfußball verwöhnt.

Den Beginn machten am Samstagvormittag die B-Junioren, bei denen sich die heimische JFG Drei Wappen Oberpfalz II mit einem makellosen Auftritt (8:0 Tore und 12 Punkte) den Turniersieg sichern konnte. Da sich die Jungs der JFG Drei Wappen nicht qualifizieren durften spielen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die JFG Schwarzachtal bei der Endrunde in Furth im Wald mit.

JFG Drei Wappen Oberpf. 09 II (8:0 Tore/12 Punkte) SpVgg Willmering-Waffenbrunn (9:2/9) JFG Schwarzachtal (5:7/6) SG TSV Pemfling (3:5/3) SG Waldmünchen (1:12/0)

Bei den D-Junioren setzte sich die JFG Lamer Winkel ohne Punktverlust gegen ihre Konkurrenten durch und ließ den anderen Teams um Schwarzachtal, Thenried und Co. keine Chance.

Platzierung:

JFG Lamer Winkel (14:3 Tore/15 Punkte) JFG Schwarzachtal (14:4/10) SG Thenried/Grafenwiesen/Rimbach (6:4/9) SG FC Chamerau (5:8/4) JFG Drei Wappen Oberpf. 09 III (3:6/3) SG Schorndorf II/Untertraubenbach (2:19/1)

Den Schluss machten die C-Junioren. Am Ende setzte sich die SG Traitsching in einem spannenden Turnier gegen die Verfolger Lam und Cham durch.

Platzierung:

SG Traitsching (7:1 Tore/10 Punkte) JFG Lamer Winkel (11:1/9) SG Cham IV/Michelsdorf (4:4/7) SG FC Chamerau (5:8/4) SG Untertraubenbach/Schorndorf II (3:7/3) JFG Drei Wappen Oberpf. 09 II (1:13/0)

Am Sonntag starten wieder die C-Junioren. Hier setzte sich die heimische JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 durch. Erst mit einem umkämpften Unentschieden im letzten Spiel gegen den direkten Verfolger SG Wetterfeld konnten sich das Team den Turniersieg sichern.

Platzierung:

JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 (8:1 Tore/11 Punkte) SG Wetterfeld (4:0/9) JFG Lamer Winkel II (3:2/8) SG Rettenbach (2:3/6) SG Neukirchen b. Hl. Blut II (4:6/5) SG TSV Pemfling (1:10/0)

Am Nachmittag werden dann die Hausherren von der JFG Drei Wappen bei den D-Junioren zwar ihrer Favoritenrolle gerecht, jedoch muss man klar sagen, dass dieses Turnier an Spannung nicht zu überbieten war. Am Ende waren drei Mannschaften punktgleich ganz oben. Nur kleinste Unterschiede machten den Turniersieg aus.

Platzierung: