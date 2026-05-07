Teilnehmer der Qualifikationsspiele auf Kreisebene 2025/2026

Die Auslosung für die Qualifikationsspiele auf Kreisebene findet statt am Donnerstag, den 11.05.2026 (Beginn: 18:30Uhr) im Vereinsheim des DJK FV Haaren. Jeder Verein entsendet zu dieser Pflichtveranstaltung einen kompetenten Ansprechpartner.
Bezirksliga:
A-Jugend: VfJ Laurensberg, VfR Würselen, Rhenania Richterich, BTV, FC Eschweiler
B-Jugend: Jugendsport Wenau, Concordia Oidtweiler, SV Eilendorf , VfJ Laurensberg
C-Jugend: Concordia Oidtweiler, FC Eschweiler, Borussia Brand, VfJ Laurensberg
U14: Concordia Oidtweiler, SV Eilendorf, VfL Vichttal, Eintracht Verlautenheide
Spieltage: werden am 11.05.2026 final bekannt gegeben.
Vereine, die glauben, unberechtigterweise nicht zu den Qualifikationsspielen berücksichtigt worden zu sein, legen ihre begründeten Ansprüche schriftlich über das E-Postfach des KJA Aachen bis Sonntag, den 10.05.2026 - 18:00 Uhr vor. Später eingehende Beschwerden sind unzulässig.