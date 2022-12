Teilnehmer der Duisburger Hallenstadtmeisterschaft stehen fest HStM Duisburg: Vom 5.-7. Januar wird der nächste Hallenstadtmeister in Duisburg ermittelt.

Endlich rollt in der Duisburger Halle wieder der Ball. In der Zeit vom 5. bis zum 7. Januar wird in der Sporthalle an der Krefelder Straße in Rheinhausen der neue Stadtmeister in Duisburg ermittelt. Zwei Jahre in Folge musste die Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden. Nun wird der Nachfolger des Duisburger SV 1900 gesucht. Das Teilnehmerfeld steht seit Kurzem ebenfalls fest, auch wenn die Organisatoren noch eine kurzfristige Änderung vornehmen mussten.